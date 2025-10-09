Guterres dice que la ONU está preparada para "actuar" en Gaza y pide financiación para suplir las necesidades

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha asegurado este jueves que la organización está "preparada para actuar ahora en la Franja de Gaza" y poner en marcha el mecanismo necesario para "apoyar en la mayor medida de lo posible" a la población palestina vulnerable, unas operaciones para las que necesita financiación.

"Naciones Unidas dará un apoyo total. Nuestros socios están completamente preparados. Tenemos la experiencia, la red de distribución, la relación con las comunidades. Los suministros están a la espera y nuestros equipos también", ha aseverado Guterres en declaraciones a los medios de comunicación.

"Podemos incrementar la entrada de agua, alimentos, medicamentos y refugios, todo a la vez. Pero para que el alto el fuego se convierta en un proceso real, necesitamos que haya algo más, no solo silenciar las armas", ha afirmado.

En este sentido, ha hecho un llamamiento al acceso "seguro y sostenido en el tiempo para los trabajadores humanitarios, la retirada de cualquier impedimento y la reconstrucción de las infraestructuras que se han visto dañadas".

"Necesitamos que los Estados miembro garanticen que las operaciones humanitarias cuentan con fondos suficientes para abordar unas necesidades tan grandes", ha aclarado.

Es por ello que ha recalcaod que "no debe olvidarse jamás el coste insoportable de este conflicto".

"Tanto para israelíes como palestinos, este acuerdo supone un rayo de esperanza que debe llevar a la paz, el principio del final de esta guerra devastadora", ha añadido.

Guterres ha instado a "aprovechar esta oportunidad para establecer un camino político creíble" y "acabar con la ocupación".

"Hay que reconocer el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y lograr por fin una solución de dos Estados", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que lo "logrado durante el último día es una muestra del potencial y el poder de la diplomacia".