Guterres, jefe de la ONU, condena asesinato de periodistas de Al Jazeera en Gaza

Por Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS, 11 ago - El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el lunes el asesinato de periodistas de Al Jazeera en Gaza en un ataque aéreo israelí, declaró su portavoz.

"El Secretario General pide una investigación independiente e imparcial sobre estos últimos asesinatos", declaró el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

"Al menos 242 periodistas han sido asesinados en Gaza desde que comenzó la guerra. Los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación deben ser respetados, deben ser protegidos y se les debe permitir llevar a cabo su trabajo libremente, sin miedo y sin acoso". (Reportaje de Michelle Nichols en Nueva York; Editado en español por Juana Casas)