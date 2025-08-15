Guterres lamenta "profundamente" la suspensión de las negociaciones por el Tratado de Plásticos

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado este viernes su pesar por la suspensión de las negociaciones sobre el Tratado de Plásticos por falta de consenso. "Lamento profundamente que, a pesar de los sinceros esfuerzos realizados, las negociaciones para alcanzar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación plástica, incluido el medio marino, hayan concluido sin lograr un consenso", ha manifestado el secretario general de la ONU.

Con todo, Guterres ha querido aplaudir "la determinación" de los Estados miembro a la hora de intentar lograr un acuerdo marco para "combatir la polución de los plásticos" y su voluntad de "seguir participando en el proceso, unidos en un propósito, para lograr el tratado que el mundo necesita para enfrentar este desafío monumental para las personas y el medio ambiente".

La ONG WWF, a través de su coordinador de conservación de WWF, Luis Suárez, ha lamentado que la suspensión de las negociaciones se ha producido debido a que "un número muy limitado" de países "mantiene rehenes al resto" por "intereses de sus industrias petrolíferas". En concreto, según declaraciones a Europa Press, ha hablado de Estados Unidos (EE. UU.), Rusia, Irán, Cuba, Italia y Arabia Saudí, que según cuenta "llevan estos diez días de negociaciones" en Ginebra (Suiza) "maniobrando para que no se haga un Tratado".