El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido este jueves un "pleno apoyo" al Tribunal Penal Internacional (TPI) en sus investigaciones sobre las "atrocidades" de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y del Ejército de Sudán en el actual conflicto, que ha sumido al país en una crisis humanitaria aún más grave de la que ya experimentaba.

"Tenemos que apoyar plenamente al TPI, y creo que su papel para la creación de condiciones de cara al enjuiciamiento de los implicados en estas atrocidades es absolutamente esencial. (...) Lo que está ocurriendo es horrible. Tiene que parar y tenemos que movilizar a toda la comunidad internacional (...) para detener estas horribles atrocidades. No hay solución militar para Sudán. Pueden seguir luchando sin cesar y eso, por supuesto, no resolverá, no aportará ninguna solución, así que debemos detener esto lo antes posible", ha declarado Guterres durante una rueda de prensa.

En ese sentido, ha explicado que la ONU se encuentra en contacto con la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), con la Unión Africana y con la Liga Árabe para explorar las diferentes formas de poder "sentar a estos dos generales en la mesa (el jefe del Ejército, Abdelfatá al Burhan, y el líder de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, alias 'Hemedti')" y lograr así el establecimiento de un alto el fuego y unas condiciones que permitan la distribución de ayuda humanitaria de forma efectiva a "un pueblo en una situación desesperada".

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado de que unos 15 millones de sudaneses carecen de atención médica por el conflicto, y que además se enfrentan numerosos brotes de cólera, razón por la que ha pedido un acceso humanitario "seguro y sin obstáculos" en los estados de Jartum, Darfur o Kordofán, entre otros.

Asimismo, ha solicitado el fin de los ataques contra centros de salud y sus trabajadores, y la protección de todos los civiles de cualquier tipo de violencia, incluida la sexual y la de género, ha publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Hace unos días, la ONU informó de que los líderes del Ejército y de las RSF habían aceptado mantener un encuentro para abordar la entrega de ayuda humanitaria en el país.

A finales de enero, el fiscal general del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, informó al Consejo de Seguridad de la ONU de que una investigación en Sudán sobre el terreno del organismo revela que hay pruebas suficientes para creer que en la región de Darfur se están cometiendo crímenes recogidos en el Estatuto de Roma.

Alrededor de 10,7 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la sucesión de conflictos en Sudán, el más grave de ellos el que enfrenta desde abril de 2023 a las Fuerzas Armadas con los paramilitares de las RSF en el marco de una lucha por el poder que estalló tras fuertes discrepancias sobre la integración del grupo paramilitar en el seno del Ejército, que hicieron descarrilar el proceso de transición abierto tras el derrocamiento en 2019 del expresidente Omán Hasán al Bashir después de 30 años en el poder.