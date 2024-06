Guterres pide apoyo para el plan de Biden: "La solución a la crisis humanitaria en Gaza es política"

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado a todas las partes a aprovechar la "oportunidad" que supone el plan de paz presentado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para parar el conflicto en la Franja de Gaza y ha advertido de que "la solución a la crisis humanitaria" que vive este enclave palestino es "política".

"La única manera de resolver el problema es alcanzar una solución política que garantice una paz basada en la coexistencia de dos Estados, Palestina e Israel, que vivan uno al lado de otro con paz y seguridad", ha subrayado, al plantear una premisa que debe contar con Jerusalén como capital compartida. "Tenemos que seguir trabajando para que esto sea una realidad", ha agregado.

Entretanto, ha llamado a atender las necesidades inmediatas. Guterres ha participado en la conferencia para la reconstrucción de Gaza convocada en Amán, desde donde ha repasado la "deplorable" situación humanitaria de un territorio donde "no hay ningún lugar seguro". "El ritmo y la escala de la masacre supera todo lo que he podido ver como secretario general", ha señalado.

La extensión de la ofensiva israelí a la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja, ha llevado a que la entrada de ayuda se haya reducido en dos terceras partes, por lo que ha apelado a la movilización para apoyar a la población gazatí.

Asimismo, ha llamado a todas las partes a respetar las obligaciones contempladas en el Derecho Humanitario Internacional, lo que pasa por facilitar la llegada de ayuda y que "todas las rutas" estén disponibles, teniendo en cuenta que los pasos terrestres --controlados por Israel-- son "fundamentales".

El máximo responsable de la ONU ha advertido por otro lado de que debe haber una "total" rendición de cuentas por los abusos que se estarían cometiendo sobre el terreno, entre los que se cuentan ataques contra objetivos e instalaciones teóricamente protegidas.

"Los ataques contra el personal y las instalaciones de Naciones Unidas son imperdonables", ha sentenciado Guterres, que ha pedido apoyo para la UNRWA apelando a su papel "fundamental" tanto en el actual conflicto como "después".

"no podemos esperar"

Por su parte el rey Abdalá II de Jordania, anfitrión de la cita, ha denunciado que "la ayuda humanitaria internacional no ha estado a la altura" de las necesidades en la Franja de Gaza y ha subrayado que esta asistencia "no puede esperar a un alto el fuego" ni depender de "voluntades políticas" de las partes. "No podemos esperar meses", ha apostillado.

Así, ha llamado a pasar de las palabras a la "acción" y hacerlo "ya", para lo cual ha planteado un mecanismo de coordinación entre todas las partes y el establecimiento de un corredor terrestre, con vistas a lograr un flujo "sostenido" de ayuda. El monarca ha confirmado Jordania seguirá entretanto con los lanzamientos de ayuda desde el aire y ha planteado el despliegue de helicópteros en caso de alto el fuego.

Abdalá II ha aprovechado además para alertar de una escalada de las tensiones en Cisjordania, lo que podría derivar en un conflicto mayor o a un impacto "aún más devastador" en toda la región.

Europa Press