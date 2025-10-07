Guterres pide la liberación inmediata de los rehenes y el cese de hostilidades en Gaza

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este martes el cese de las hostilidades en la Franja de Gaza y la liberación inmediata de los rehenes, coincidiendo con el segundo aniversario del sangriento ataque de Hamas que dio inicio al actual conflicto.

El dirigente deploró que la guerra de Gaza derivó en "una catástrofe humanitaria" que "va más allá de toda comprensión", por lo que pidió "cesar ya las hostilidades en Gaza, Israel y la región".

"Liberen a los rehenes, sin condiciones y de inmediato", añadió Guterres en un comunicado, dirigiéndose al grupo islamista palestino Hamas, que mantiene en la Franja a 47 cautivos, incluidos 25 que según el ejército israelí han fallecido.

