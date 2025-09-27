Guterres pide moderación ante la escalada de tensión entre Israel y los hutíes de Yemen

MADRID, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado la "continua escalada militar" en Israel y los rebeldes hutíes de Yemen después de que este jueves el Ejército hebreo bombardeara la capital yemení, Saná, y dejara un balance de nueve muertos --cuatro menores de edad-- y más de 170 heridos.

"Todo el mundo debe garantizar que los civiles sean respetados y protegidos en todo momento, de conformidad con el Derecho Internacional. Sigo profundamente preocupado por el riesgo de una mayor escalada en la región y sigo instando a todos a que ejerzan la máxima moderación", ha declarado el jefe de la ONU en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste de Yemen desde 2015, comenzaron a atacar con drones y misiles el territorio de Israel y buques vinculados con el país en aguas del mar Rojo y del golfo de Adén en respuesta a la ofensiva militar en la Franja de Gaza, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otros grupos palestinos.

Uno de estos ataques tuvo lugar este miércoles sobre la ciudad de Eilat, situada en el sur de Israel, en el que resultaron heridas al menos 20 personas por un dron. Tras el ataque, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, prometió que responderían "siete veces" más fuerte a quienes les ataquen y apenas unas horas más tarde se produjo el bombardeo contra Saná.

La guerra en Yemen enfrenta al Gobierno reconocido internacionalmente, ahora representado por el Consejo Presidencial de Liderazgo y apoyado por la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí, y a los hutíes, respaldados por Irán, que controlan la capital, Saná, y zonas del norte y el oeste del país.