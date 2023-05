Guterres pide "actuar ahora" para evitar que la "crisis" en el Cuerno de África "se convierta en una catástrofe"

Los donantes internacionales comprometen cerca de 2.240 millones de euros en ayuda humanitaria a la región

MADRID, 25 May. 2023 (Europa Press) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha alertado de las crisis continuadas en el Cuerno de África, donde millones de personas se encuentran en riesgo, y ha pedido a la comunidad internacional "actuar ahora para evitar que la crisis se convierta en una catástrofe".

"Crisis sobre crisis están amenazando las vidas y el sustento de millones de personas en el Cuerno de África. La sequía más larga registrada. Desplazamiento masivo tras años de conflicto e inseguridad. Los precios de los alimentos están disparados y ahora el caos y los combates han afectado a Sudán, radiando inestabilidad a toda la región", ha dicho.

"Que no haya errores. La acción logrará marcar la diferencia", ha señalado Guterres, que ha subrayado que "el año pasado, gracias al generoso apoyo de los países donantes, se entregó ayuda a 20 millones de personas y se ayudó a evitar una hambruna".

Así, ha explicado que "el año debe igualar la escala del desafío" y ha pedido "financiar urgentemente" los planes de respuesta humanitaria en la región, que en la actualidad "está financiados únicamente al 20 por ciento". "Esto es algo inaceptable", ha recalcado Guterres.

"Sin una inyección inmediata y enorme de financiación, las operaciones de emergencia podrían detenerse y la gente morirá", ha dicho, al tiempo que ha recordado que los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) revelan que 40.000 personas, "la mitad de ellas, niños de menos de cinco años", murieron el año pasado en Somalia a causa de la sequía.

"Si bien las recientes lluvias han traído parte del muy necesario alivio, las comunidades vulnerables hacen frente a otro año de terrible dureza", ha lamentado Guterres, que ha incidido en que "la población en el Cuerno de África está pagando un precio inimaginable por una crisis climática que no provocaron de ninguna forma".

Por ello, ha reclamado mostrar "solidaridad" con estas personas. "Les debemos la ayuda y les debemos algo de esperanza para el futuro. Eso implica una acción inmediata para garantizar su supervivencia y significa una acción sostenida para ayudar a las comunidades del Cuerno de África a adaptarse y construir resiliencia frente al cambio climático", ha argüido.

Guterres ha relatado que durante su reciente visita a Kenia y Somalia vio "de primera mano" el "devastador impacto" de las fallidas temporadas de lluvias consecutivas" y ha reiterado que "a día de hoy, más de 30 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en la región".

"Me inspiraron su resiliencia, valor y determinación para reconstruir sus vidas, pero no pueden hacerlo solos. No podemos seguir de brazos cruzados en este momento de dificultad y peligro para la población del Cuerno de África. Actuemos juntos, con mayor urgencia y un apoyo mucho mayor", ha zanjado.

Los donantes internacionales comprometieron el miércoles 2.400 millones de dólares (cerca de 2.240 millones de euros) para dar ayuda a cerca de 32 millones de personas en Etiopía, Kenia y Somalia, en el marco de un evento celebrado el miércoles para recabar financiación ante la crisis en la región, que requiere 7.000 millones de dólares (alrededor de 6.532 millones de euros), según la comunidad humanitaria.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió durante la jornada del miércoles que la situación en el Cuerno de África "está lejos de terminar" ante la existencia de "múltiples crisis simultáneas" en esta región del continente africano, entre ellas "el conflicto, las situaciones extremas a nivel climático y los shocks económicos".

A finales de 2022, el PMA entregaba ayuda alimentaria a 4,7 millones de personas en Somalia, si bien el organismo se vio obligado a reducirlas en abril para dejar en tres millones el número de beneficiarios a causa de la falta de financiación para respaldar sus operaciones.

El PMA destacó que podría tener que volver a recortarlas para beneficiar únicamente a 1,8 millones de personas en julio sin no hay fondos adicionales, lo que implicaría que casi tres millones de afectados no recibirían apoyo, a pesar de que las necesidades siguen existiendo. Para evitarlo, son necesarios 810 millones de dólares (unos 753 millones de euros) durante los próximos seis meses.

Europa Press