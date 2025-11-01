Guyana arresta y libera bajo fianza a multimillonario opositor buscado por EE.UU., según la prensa

Guyana arrestó por unas horas el viernes al multimillonario y líder opositor Azruddin Mohamed y a su padre, el magnate del oro Nazar Mohamed, por solicitud de Estados Unidos que los acusa de fraude, informó la prensa local.

Apodado el "Trump guyanés" y señalado por la prensa como un "playboy" aficionado a los autos lujosos, Azruddin Mohamed, de 38 años, irrumpió en la política guyanesa este año al postularse como candidato presidencial tras fundar su partido WIN.

Junto con su padre, Azruddin fue liberado en la noche luego de pagar una fianza, señalaron los medios al citar al fiscal general Anil Nandlall.

El arresto se dio luego de una solicitud de Estados Unidos recibida el jueves por Guyana.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) acusa a los Mohamed de una importante evasión fiscal.

El Departamento del Tesoro los señala además de contrabando de oro y fraude.

Según el medio Demerara Waves, ambos fueron liberados tras pagar una fianza de 150.000 dólares guyaneses (unos US$750) cada uno. Ahora, deberán presentarse ante la policía todos los viernes, aunque su próxima comparecencia está pautada para el 10 de noviembre.

Azruddin prometía como candidato acabar con la corrupción y sacudir a las élites políticas destacando su éxito financiero. Entre sus promesas populistas destacó la idea de no aceptar un salario en caso de ser presidente.

Aunque no logró vencer a Irfaan Ali, reelecto como presidente con el 55% de los votos, Mohamed causó una gran sorpresa en el tradicional sistema bipartidista de Guyana al quedar en segundo lugar con el 24,87% de los votos, superando al antiguo líder de la oposición Aubrey Norton que recibió el 17,79%.

