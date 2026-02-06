Guyana: caída de Maduro no elimina amenaza sobre Esequibo, Guyana

"La situación actual en Venezuela no elimina ni reduce la amenaza al territorio de Guyana", declaró el jefe de Estado durante su discurso ante oficiales de la Guardia de Defensa de Guyana.

A pesar de la captura del exlíder chavista el 3 de enero tras la operación militar estadounidense en Caracas, Ali instó a sus soldados a no bajar la guardia, a "estar preparados" y a permanecer "siempre vigilantes", porque "la preparación no es provocación".

"La preparación no es agresión. La vigilancia no es hostilidad", declaró el presidente durante su discurso.

La disputa por la región del Esequibo tiene siglos de antigüedad, pero se reavivó en 2015 con el descubrimiento de importantes reservas de petróleo en el océano Atlántico, frente a este territorio de 160.000 kilómetros cuadrados. Las reservas de Guyana se estiman en aproximadamente 11.000 millones de barriles. (ANSA).