Guyana dice que la caída de Maduro no reduce la "amenaza" de Venezuela en disputa fronteriza

El presidente de Guyana dijo el jueves que la caída de Nicolás Maduro "no elimina ni reduce" lo que considera una amenaza desde Venezuela por el rico territorio Esequibo que ambos países se disputan.

Maduro fue depuesto el 3 de enero en una incursión estadounidense, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones.

El derrocado gobernante y el presidente guyanés Irfaan Ali protagonizaron acalorados enfrentamientos sobre la soberanía del Esequibo, lo que despertó temores de un conflicto armado.

"La situación actual en Venezuela no elimina ni reduce la amenaza al territorio de Guyana", dijo Ali a oficiales de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, por sus siglas en inglés).

Guyana pide a la alta corte de Naciones Unidas que ratifique las fronteras establecidas en un laudo de 1899, que Venezuela asegura fue anulado por un nuevo acuerdo firmado con el Reino Unido en 1966.

Ali pidió a sus soldados no bajar la guardia, "estar preparados" y "permanecer siempre vigilantes". "La preparación no es provocación", reparó. "La disposición no es agresión. La vigilancia no es hostilidad".

Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina en Venezuela. Era vicepresidenta de Maduro y responsable del caso del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia.

Rodríguez gobierna, no obstante, bajo presión de Estados Unidos, un aliado de Guyana, al que dijo defenderá en caso de un conflicto con Venezuela.

La disputa por el Esequibo es centenaria pero se avivó en 2015 con los hallazgos de grandes reservas de petróleo en el Atlántico frente a ese territorio de 160.000 km2 en pugna. Las reservas de Guyana se ubican en unos 11.000 millones de barriles.

El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, dijo la semana pasada que la empresa ve una oportunidad de explorar más en la zona en disputa. "Veamos una oportunidad, con menos patrullas navales, que haga el entorno un poco más favorable", indicó.