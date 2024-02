GEORGETOWN, Guyana (AP) — Los padres de dos adolescentes que sobrevivieron a un incendio en que murieron 20 personas en un dormitorio de secundaria para niñas indígenas el año pasado demandaron al gobierno, acusando a las autoridades de negligencia.

La demanda busca más de 50.000 dólares para cada una de las dos menores no identificadas de 14 años que fueron rescatadas por las autoridades y residentes que combatieron las llamas en mayo pasado en el dormitorio Mahdia, cerca de la frontera con Brasil, según documentos que los abogados compartieron con periodistas el miércoles por la noche.

Los investigadores han dicho que el incendio fue provocado deliberadamente por una estudiante que estaba molesta porque le confiscaron su celular.

La abogada Eusi Anderson acusó al gobierno de no dotar a la escuela del equipo adecuado contra incendios, de no capacitar correctamente al personal para evacuaciones de emergencia y métodos de gestión de emergencias, y por no brindar rutas de salida marcadas e iluminadas, extintores contra incendios y otros equipos de emergencia.

Anderson también declaró en la demanda que las niñas sufrieron graves quemaduras corporales, inhalación de humo y trauma a raíz de presenciar la muerte de 19 mujeres y un niño que quedaron atrapados en el edificio con rejas de hierro al tiempo que los administradores de los dormitorios, aterrorizados, buscaban apresuradamente las llaves de las puertas cerradas.

Una de las adolescentes dijo en su declaración que todavía tiene graves problemas para dormir y “dificultad para comunicarse y relacionarse con sus compañeros”.

Anderson argumentó que el gobierno es totalmente responsable del mortal incendio, ya que las menores estuvieron bajo su cuidado en todo momento.

El fiscal general de Guyana, Anil Nandlall, fue nombrado acusado clave en el caso. El fiscal indicó que de momento no ofrecerá comentarios.

En julio del año pasado, el gobierno de Guyana anunció que pagará 25.000 dólares a los padres de cada una de las 20 personas que murieron en el incendio.

La demanda se presenta aproximadamente un mes después que una comisión asignada por el gobierno para investigar el fatal incendio culpó en parte a las autoridades por operar el dormitorio sin sistemas de emergencia adecuados.