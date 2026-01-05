Gvardiol causa baja con Manchester City por rotura de tibia

El defensor croata del Manchester City, Josko Gvardiol, se partió la tibia el domingo en el empate ante el Chelsea 1-1, anunció el club Citizen este lunes.

"El croata ha sufrido una fractura de tibia en la pierna derecha. La lesión se produjo durante el segundo tiempo del partido ante Chelsea por Premier League", indicó en un comunicado el City, que precisó que el central deberá pasar por el quirófano.

Gvardiol ha disputado 16 partidos en la Premier esta temporada, con dos goles marcados.

La baja de Gvardiol se une a la del otro central ante el Chelsea, Rubén Dias. En el caso del portugués aún no se ha anunciado el alcance de su lesión.

Dos ausencias que agravan los problemas defensivos del City, con John Stones baja durante un mes por una lesión en el muslo y Rayan Ait-Nouri disputando con Argelia la Copa de África.

El Manchester City ocupa el segundo puesto en la Premier, a seis puntos del líder Arsenal.