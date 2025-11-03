Gyökeres sufre lesión muscular y no viaja con Arsenal a Praga

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, se mostró este lunes "preocupado" después de la lesión muscular el fin de semana del delantero sueco Viktor Gyökeres, baja para el partido del martes en la Liga de Campeones ante los checos del Slavia Praga.

"No está disponible, no entrenó hoy y tenemos que realizar otras pruebas y exámenes en los próximos días para determinar la gravedad de la lesión", declaró Arteta en la conferencia de prensa previa al partido.

El delantero centro de 27 años fue sustituido al descanso el sábado ante el Burnley (2-0), después de haber marcado el primero de los dos goles de su equipo.

La baja del sueco supone un problema más para el DT español. El sector ofensivo de los Gunners ya está mermado por las lesiones de Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Noni Madueke y Kai Havertz.

Fichado el pasado verano boreal por 76.000.000 de euros, el antiguo goleador del Sporting de Portugal se había adaptado bien al ataque del conjunto londinense, actual líder de la Premier League.

Arsenal está firmando un inicio perfecto en la Champions con tres victorias en las tres primeras fechas.

jta/dar/ag