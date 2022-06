H2SITE recauda 12,5M€ para escalar su tecnología revolucionaria de reactores de membrana

BILBAO, España--(BUSINESS WIRE)--jun. 30, 2022--

H2SITE, startup pionera deep-tech para la producción de hidrógeno (H2) in situ, anunció hoy que ha recaudado 12,5 millones de euros en una ronda de financiación de Serie A liderada por Breakthrough Energy Ventures (BEV), con la participación de Equinor Ventures, ENGIE New Ventures, TECNALIA e inversores institucionales del País Vasco (Capital Riesgo País Vasco (CRPV) y Seed Capital Bizkaia (SCB)).

Membranas de un reactor de conversión de amoniaco a hidrógeno (Photo: H2SITE)

La financiación acelerará el escalado de los reactores de membrana y las tecnologías de separación de membrana de H2SITE para obtener hidrógeno de pureza pila de combustible a partir de craqueo de amoníaco, metanol o para permitir el transporte del hidrógeno en la infraestructura de gas natural existente. H2SITE también aumentará sus capacidades de fabricación de membranas, operando una planta de fabricación de membranas única en el mundo en el norte de España.

“ Si bien se presta mucha atención a la reducción de costos de generación de hidrógeno, se presta menos atención a la reducción de costos de transporte de hidrógeno. Transportar hidrógeno es una tarea compleja, al tratarse de una molécula pequeña y difícil de contener. Las soluciones actuales de compresión, almacenamiento, descompresión y transporte son económica y ambientalmente ineficientes ”, dice Andrés Galnares, CEO de H2SITE.

TECNALIA, el mayor centro de investigación privado de España, y la Universidad Técnica de Eindhoven (TUe) se dieron cuenta de eso hace 13 años y desarrollaron los reactores de membrana avanzados. Integran membranas especiales en reactores de una sola etapa de proceso para producir hidrógeno renovable de bajo coste. La entidad de I+D de ENGIE, CRIGEN, contribuyó al desarrollo de la versión comercial del reactor. La propiedad intelectual fue transferida a H2SITE para comercializar y desarrollar la tecnología.

Desde entonces, H2SITE ha desarrollado estas unidades de producción y separación de hidrógeno in situ. Las membranas inorgánicas de doble capa ofrecen larga vida útil. Quedan integradas en las unidades de proceso, pueden romper los portadores de hidrógeno y separar el hidrógeno de las mezclas en la infraestructura de gas natural o purificarlo en una infraestructura de hidrógeno dedicada.

“ El hidrógeno es un camino prometedor para descarbonizar muchas partes de la economía, pero transportarlo sigue siendo uno de los mayores desafíos. H2SITE ha desarrollado una solución que resuelve el problema del transporte y cambiará el juego sobre la rapidez con la que se puede implementar el hidrógeno en tuberías ya establecidas, lo que a su vez podría ahorrar miles de millones de dólares en costos de infraestructura ”, dijo Carmichael Roberts de Breakthrough Energy Ventures.

H2SITE ha mostrado una fuerte tracción comercial en 2022 y recientemente ha ganado proyectos para transformar amoníaco en H2 para la flota de autobuses en Birmingham, Inglaterra, biogás en H2 para estaciones de servicio de hidrógeno en España y en Francia, así como varios proyectos de separación de mezclas de H2/gas natural en las infraestructuras de transporte de gas que se encuentran en construcción.

“ Como uno de los primeros inversores desde el comienzo del viaje H2SITE, ENGIE New Ventures mostró su compromiso con el desarrollo de una tecnología prometedora y versátil para ampliar soluciones sostenibles y eficientes para la industria y las necesidades de movilidad; este apoyo se materializó también a través del desarrollo de algunos proyectos comerciales de ENGIE en estaciones de servicio de H2 utilizando la tecnología innovadora de H2SITE ”, dijo Johann Bouckhors, Director General de ENGIE New Ventures.

Según New Energy Outlook 2021 de BNEF, el "escenario verde" requerirá 1300 millones de toneladas de H2 para alcanzar el cero neto. Si solo el 10% se separará o transportará con portadores de H2 a un costo promedio de 0,5 USD/kg, el tamaño del mercado en 2050 superará los 50 mil millones de USD/año en 2050. H2SITE permite tener acceso a estos costos de separación. a partir de hoy y los reducirá aún más en el futuro.

“ Equinor tiene grandes ambiciones de hidrógeno limpio y Equinor Ventures invierte en tecnologías que respaldan el desarrollo de nuevas cadenas de valor de hidrógeno ”, dice Gareth Burns, director de Equinor Ventures. “ H2Site ha desarrollado tecnologías innovadoras que permiten el uso de la infraestructura de gas natural existente para llevar hidrógeno limpio a los usuarios finales. Estas soluciones tienen un potencial de aplicación directa dentro de los futuros proyectos de hidrógeno de Equinor y espero ver que la tecnología se desarrolle e implemente aún más ”, agrega.

“ H2SITE es una combinación única de: investigación excelente, financiada principalmente por los programas marco de la Comisión Europea, que da como resultado una tecnología de reactor de membrana de última generación desarrollada por Tecnalia y TUe; un “Equipo A” empresarial decidido; algunos de los mejores capitales inteligentes en el ámbito de la descarbonización en el mundo, coronados con un fuerte apoyo público con la participación de los fondos soberanos de la región vasca, CRPV y la región de Bizkaia, SCB en la ronda de financiación; dando como resultado una empresa que incorpora masivamente al mejor talento y ancla una cadena de suministro regional. Este es el tipo de esfuerzo de creación de empresas de tecnología profunda que fomenta Tecnalia Ventures, con el objetivo de desarrollar el potencial que tiene Europa para liderar el desafío global de descarbonización ”. Asier Rufino, CEO Tecnalia Ventures y Presidente de H2SITE

“ Esta inversión de BEV-E es muy necesaria. La economía del hidrógeno necesita despegar y creo que inversiones como la actual pueden ser uno de los detonantes que estamos esperando ”, dijo Mariya Gabriel, comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud. “ Facilitar el transporte de hidrógeno será importante para escalarlo. Esto demuestra que los fondos públicos se pueden aliar con fondos privados con éxito, como sucedió con BEV-E. Sin embargo, las inversiones en la transición energética deben realizarse a un ritmo aún más rápido si queremos tener éxito en nuestra ambición climática ”.

Breakthrough Energy Ventures Europe (BEV-E) fue establecida por la Comisión Europea, el European Investment Bank y Breakthrough Energy Ventures para invertir en empresas europeas innovadoras y traer tecnologías de energía limpia radicalmente nuevas al mercado. Se estableció para apoyar a los mejores empresarios de energía limpia de Europa cuyas soluciones pueden generar reducciones significativas y duraderas en las emisiones de gases de efecto invernadero: H2SITE y esta inversión en la compañía son un ejemplo de ello.

El vicepresidente del European Investment Bank (EIB), Ricardo Mourinho Félix, dijo: “ Para enfrentar los desafíos climáticos y energéticos globales, debemos aumentar la inversión en tecnologías de energía limpia. Junto con nuestros socios de la Comisión Europea, apoyamos a Breakthrough Energy Ventures Europe, que está invirtiendo en empresas europeas como H2SITE para encontrar soluciones innovadoras que pondrán al mundo en camino hacia el escenario de cero emisiones netas. El transporte de hidrógeno verde desde geografías con fuertes recursos de energía renovable hasta los centros de demanda es una parte importante de la estrategia de descarbonización e hidrógeno de la UE. En el EIB, continuaremos trabajando con nuestros socios y promotores de proyectos para apoyar la transición hacia la energía limpia en Europa y en todo el mundo ”.

H2SITE está contratando actualmente en la región de Bilbao. Para obtener más información, siga a H2SITE en LinkedIn.

Sobre h2site

H2SITE es una empresa emergente de tecnología avanzada que utiliza tecnología avanzada de reactores de membrana para resolver el problema del transporte de hidrógeno mediante la conversión de portadores de hidrógeno con cadenas de suministro bien conocidas y la separación de mezclas de gas de hidrógeno en hidrógeno de pureza de celda de combustible. Sobre TECNALIA

TECNALIA es el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España, referente europeo y miembro de la Alianza Vasca de Investigación y Tecnología. Trabajamos con empresas e instituciones para aumentar su competitividad, la calidad de vida de las personas y lograr un crecimiento sostenible. Sus principales áreas de actuación son: transformación digital, fabricación inteligente, transición energética, movilidad sostenible, ecosistema urbano, economía circular y salud personalizada. ( www.tecnalia.com )

A través de TECNALIA Ventures, su deep tech venture builder, el centro colabora en la identificación y despliegue de oportunidades de negocio deep tech con potencial de comercialización, a través del desarrollo de su programa de aceleración de incubación de activos tecnológicos. ( www.tecnaliaventures.com )

Sobre ENGIE New Ventures

ENGIE New Ventures (ENV) es el fondo de inversión de ENGIE, división de Investigación e Innovación, dedicado a nuevas empresas innovadoras de tecnología climática y el brazo de capital de riesgo corporativo de ENGIE, el proveedor global de energía y servicios. ENGIE se compromete a liderar la revolución energética, hacia un mundo más descarbonizado, descentralizado y digitalizado. ENV realiza inversiones minoritarias en nuevas empresas innovadoras que aportan valor estratégico al Grupo con un enfoque tanto en el ecosistema actual como en futuras tecnologías innovadoras. Desde 2014 se han realizado inversiones en más de 45 soluciones en el sector cleantech. La tesis de inversión ahora se centra en particular en las energías renovables, las soluciones de eficiencia energética y la flexibilidad, los gases verdes, incluido el hidrógeno. Las oficinas de ENV están representadas en París, San Francisco, Singapur, Santiago y Tel Aviv.

Sobre EQUINOR Ventures

Equinor Ventures es el fondo de riesgo corporativo de Equinor dedicado a invertir en empresas atractivas y ambiciosas en fase inicial y en crecimiento. Creemos que la innovación, la creatividad y la agilidad de las nuevas empresas pueden impulsar el cambio y la transición de la industria energética hacia un futuro bajo en carbono.

Sobre Breakthrough Energy Ventures

Fundada por Bill Gates y apoyada por muchos de los mayores líderes empresariales mundiales, BEV ha levantado más de 2 000 millones de € de capital para apoyar a empresas punteras que lideran el mundo hacia un escenario cero emisiones. BEV es una empresa de inversión concebida para invertir, lanzar y escalar compañías globales que eliminarán las emisiones de gases de efecto invernadero en la economía lo antes posible. BEV busca disrupciones reales y está comprometido con el apoyo a estos emprendedores y compañías a través de una combinación única de conocimiento técnico, operacional, comercial y político.

BEV es parte de Breakthrough Energy, una red de vehículos de inversión, de programas filantrópicos, de defensa de políticas y otras actividades que buscan desarrollar tecnologías que necesitamos para alcanzar un mundo cero emisiones de aquí a 2050. Visite www.breakthroughenergy.org para saber más.

Sobre ezten fcr

EZTEN FCR es un fondo de capital riesgo gestionado por Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, sociedad perteneciente al Grupo SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

EZTEN FCR invierte en empresas vascas innovadoras, especialmente en las áreas de biociencias, fabricación avanzada y energías limpias, para impulsar su desarrollo.

Sobre Seed Capital Bizkaia

Empresa Pública adscrita al Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, destinada a la administración y gestión de diversos instrumentos de financiación. Fundada en 1989, Seed Capital Bizkaia, durante más de 30 años de trabajo, ha realizado siempre una firme apuesta por impulsar la innovación, el impacto social y la promoción y regeneración del tejido empresarial en Bizkaia.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220629005935/es/

Media Contact – Andrés Galnares; andres.galnares@h2site.eu

