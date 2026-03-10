Ha crecido la probabilidad de que la próxima medida del BCE sea una subida de tipos, según Muller

FRÁNCFORT, 10 mar (Reuters) -

La probabilidad de que la próxima modificación de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo sea una subida ha aumentado, pero no hay motivos para precipitarse en la toma de decisiones, dijo el miércoles el gobernador del banco central de Estonia, Madis Muller.

El BCE debe sopesar ahora la subida de los precios de la energía y ver si esta medida y su consiguiente impacto en la inflación resultan ser temporales o más duraderos, dijo en una conferencia en Vilna.

"Aunque no debemos precipitarnos en la toma de decisiones, la probabilidad de que la próxima modificación de los tipos de interés oficiales se incline más hacia una subida que hacia lo contrario probablemente haya aumentado en las últimas semanas", afirmó Muller en una mesa redonda. (Información de Balazs Koranyi; edición de Andrew Heavens; editado en español por Patrycja Dobrowolska)