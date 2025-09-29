"Ha dolido, pero ya estamos en modo Champions", advierte Xabi Alonso tras derrota en el derbi

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, reiteró este lunes que dolió la derrota ante el Atlético por 5-2 el sábado en Metropolitano, pero que el equipo ya está en "modo Champions".

"Creo que tanto en la victoria como en la derrota nos tiene que durar 24 horas. Para bien o para mal. Luego hacemos el análisis", declaró Alonso en rueda de prensa previa al choque contra el Kairat Almaty en Kazajistán en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

"No solo fue la actitud porque eso es un poco simplista. Tenemos cosas que solucionar con el juego. Ahora ya estamos en modo Champions", agregó el preparador vasco que incidió en que el cuadro blanco está en "fase de construcción" y no sabe cuánto va a durar.

Respecto al partido de Champions, Alonso señaló que no importa el rival ni el lugar: "Tener un buen inicio es importante, ya ganamos en casa y queremos sumar puntos a domicilio".

Ante las numerosas lesiones en la zaga -Dani Carvajal y Éder Militao, las dos últimas- y un rival asequible, incidió en que "será un equipo competitivo para jugar contra un equipo que debuta en Champions".

Al final, Alonso alabó al Kairat: "Tiene un núcleo bien formado, en ataque distintas opciones. Saben combinar bien, juega directo, lo tienen claro. Hay que competir bien".

rsc/mcd