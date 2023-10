Seattle--(business wire)--oct. 5, 2023--

(NASDAQ: AMZN)—A partir del 10 de octubre a las 3 a. m. EDT, Prime Big Deal Days ofrecerá algunos de los mejores ahorros de Amazon de la temporada festiva exclusivamente para miembros Prime, incluyendo millones de ofertas a nivel mundial e incluso más ofertas que las que se realizaron durante el evento de compras del pasado octubre. Los miembros Prime pueden monitorear el evento con frecuencia para comprar artículos con nuevas rebajas ya que durante determinados periodos del evento se lanzarán nuevas ofertas, tan pronto como cada cinco minutos, en una amplia selección de productos con opciones de entrega rápidas y convenientes. Los clientes que aún no son miembros Prime y desean aprovechar Amazon al máximo pueden unirse o iniciar una prueba gratuita de 30 días en amazon.com/esprimebigdealdays.

Amazon facilita la búsqueda de las ofertas que les interesan a los miembros Prime con recomendaciones personalizadas. Los miembros ahora pueden encontrar ofertas personalizadas en todo Amazon, incluidos los productos que han comprado anteriormente en la sección de ofertas "Comprar de nuevo", listas de ofertas personalizadas basadas en lo que han guardado previamente en sus listas y recomendaciones de ofertas basadas en su historial de navegación con "Seguir comprando". Además, Inspire en la aplicación Amazon Shopping y Comprar por interés ayudan a los clientes a descubrir ofertas y explorar productos con fotos y vídeos creados por influencers, otros clientes y marcas.

Anticipo de ofertas

Prime Big Deal Days ofrecerá ahorros en las principales categorías, incluidos electrónicos, juguetes, hogar, moda, belleza y dispositivos de Amazon. Los miembros Prime pueden ahorrar mucho comprando entre más de un millón de ofertas de vendedores independientes en la tienda de Amazon, incluidos TheraGun/TheraFace, Kopari, Proof Culture, Scotch Porter y Kroma Wellness. Ahora es más fácil que nunca para los miembros descubrir ofertas de pequeñas empresas, incluidos artesanos independientes y marcas que tienen a negros, mujeres y familias militares como propietarios, en amazon.com/smallbusinessdeals. Durante el evento de ofertas, los miembros pueden buscar la insignia de pequeñas empresas y probar el nuevo filtro de búsqueda de pequeñas empresas para encontrar productos únicos de pequeñas empresas en la tienda de Amazon. Los miembros Amazon Prime también pueden descubrir y comprar productos más sustentables como parte del programa Climate Pledge Friendly, que incluye ofertas de The Honest Company, Logitech, Samsung, Seventh Generation y The Children’s Place.

Para aprovechar las ofertas que se espera que se agoten rápidamente durante Prime Big Deal Days, los miembros Prime pueden registrarse ahora para obtener ofertas solo por invitación a un precio de oferta exclusivo antes de que comience el evento. Estos incluyen un 60 % de descuento en el Amazon Fire TV Omni Series de 50 pulgadas, Hisense U6 4K QLED Fire TV de 50 pulgadas, y los artículos de seguridad para el hogar inteligente de Blink, así como ahorros adicionales en marcas como SodaStream, Citizen y Jabra. Para obtener más información, visita amazon.com/esprimebigdealdays.

Los miembros Prime también pueden comprar ofertas más allá de Amazon.com con Buy with Prime, un nuevo beneficio que le permite a millones de miembros Prime de EE. UU comprar directamente en las tiendas en línea de los vendedores con la misma experiencia conveniente y confiada que esperan de Amazon. Esto incluye la entrega rápida y gratuita, una experiencia de pago fácil, y devoluciones gratuitas en los pedidos elegibles. Las ofertas incluyen hasta un 40 % de descuento en productos Wyze como Wyze Cam Floodlight Cam y Wyze Cam v3-3pk; 30 % de descuento en la nueva mascarilla facial Arctic Gold Vitamin C Mask de KNOW Beauty descuento en mantas con peso de Bearaby. Obtén más información en buywithprime.amazon.com/shoppers.

A continuación, se muestra un adelanto de algunas de las mejores ofertas que los miembros Prime podrán comprar con antelación en Amazon para poder finalizar sus listas de compras para las fiestas. Los miembros Prime pueden configurar alertas de ofertas personalizadas con anticipación a través de la página del evento Prime Big Deal Days en la aplicación Amazon Shopping.

Más formas de comprar y ahorrar

Prime Big Deal Days ofrecerá a los miembros de Amazon Prime oportunidades adicionales para ahorrar más en ofertas anticipadas para las fiestas, encontrar inspiración para realizar sus compras, así como obtener recompensas. Los clientes pueden unirse a Amazon Prime para participar y:

Explora los beneficios de Amazon Prime

Prime es ahorro, conveniencia y entretenimiento en una sola membresía. Más de 200 millones de miembros que pagan por una membresía Amazon Prime en 25 países de todo el mundo disfrutan de acceso a la enorme selección, el valor excepcional y la entrega rápida de Amazon. En los EE. UU., todos pueden unirse a Amazon Prime por $14,99 al mes o $139 al año, o comenzar una prueba gratuita de 30 días en amazon.com/esprime si son elegibles. Además, los estudiantes universitarios pueden probar Prime Student con una prueba de seis meses en amazon.com/nuevostudent, y luego solo pagan $7,49 por mes o $69 por año. Los beneficiarios de asistencia gubernamental que califiquen pueden obtener Prime Access por $6,99 por mes en amazon.com/esprimeaccess. Para obtener más información sobre Amazon Prime, incluidas las membresías con descuento, visita aboutamazon.com/espanol.

Acerca de Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor y no en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y planificación a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la compañía más orientada hacia el cliente en el mundo, el mejor empleador del mundo y el lugar más seguro para trabajar del mundo. Las opiniones de clientes, compras con 1-Clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las iniciativas lideradas por Amazon. Para más información, visita amazon.com/about y sigue a @AmazonNews.

