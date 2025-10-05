Haaland asegura victoria del City en Brentford, Rodri lesionado

El Manchester City se impuso este domingo 1-0 en Brentford gracias al noveno gol de Erling Haaland esta temporada en Premier League, este domingo en el cierre de la séptima jornada, en un duelo en el que se lesionó el español Rodri.

El equipo de Pep Guardiola, que arrancó el fin de semana en séptima posición, entra al Top-5 con 13 puntos, uno menos que el Tottenham (3º) y Bournemouth (4º).

El Arsenal se irá al parón internacional como líder (16 puntos) por delante del Liverpool (15 puntos).

Haaland impuso su potencia delante de un defensa y disparó con fuerza ante el guardameta irlandés Caoimhín Kelleher (9') en el inicio de una primera mitad que los Citizens dominaron con claridad.

El noruego suma ya nueve goles esta temporada en Premier League, tres más que su primer perseguidor, Antoine Semenyo (Bournemouth).

Fue la primera vez que anotó en el Gtech Community Stadium, y ha marcado ya en 22 de los 23 estadios que ha visitado en Premier League. El único que le falta es Anfield, feudo del Liverpool.

El Brentford (16º, 7 puntos) no tocó ningún balón en el área del Manchester City antes del descanso, pero el club del oeste de Londres se despertó en la segunda mitad.

El brasileño Igor Thiago tuvo el gol del empate en sus pies tras un duelo aéreo errado por Josko Gvardiol, pero el exguardameta del PSG Gianluigi Donnarumma resolvió el cara a cara.

La mala noticia para el City fue la lesión del centrocampista español Rodri, Balón de Oro 2024, y que tuvo que abandonar el campo en el minuto 22.

El jugador de 29 años se perdió casi toda la temporada pasada debido a una grave lesión en la rodilla derecha.

Según las imágenes, este domingo sufrió una lesión muscular. Desconsolado, se sentó en el césped antes de dirigirse al vestuario, sustituido por su compatriota Nico González.

