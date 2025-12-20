Haaland coloca al City líder provisional, Liverpool gana con sufrimiento

Con doblete de Erling Haaland, el Manchester City se impuso 3-0 este sábado al West Ham durante la 17ª jornada de la Premier League para situarse como líder provisional, a la espera de lo que haga el Arsenal ante el Everton, mientras que el Liverpool ganó 2-1 en el campo del Tottenham.

Con un nuevo doblete (5', 69'), Haaland alcanzó las 19 dianas anotadas en este campeonato, en una victoria decorada entre medias con la diana de Tijjani Reijnders (38').

Con su primer gol, el noruego igualó las 103 dianas anotadas por Cristiano Ronaldo... aunque necesitó 122 partidos menos que el astro portugués para lograrlo. Elevó luego la cuenta a 104.

A la espera de lo que haga el Arsenal (36 puntos) su visita al Everton de este sábado (20H00 GMT), el City es el nuevo líder con 37 unidades.

El equipo de Pep Guardiola registra además su séptimo triunfo seguido, teniendo en cuenta todas las competiciones, algo que no había conseguido desde su buena racha de abril y mayo de 2024, en el esprint final por el título de aquella temporada.

"Quiero ser honesto. Les dije a los jugadores, 'felices Navidades', pero esto no será suficiente si no mejoramos", dijo el técnico español.

- Con problemas ante nueve -

Un año casi día por día después de una victoria deslumbrante (6-3) en el mismo escenario, el Liverpool sigue teniendo poco en común con el equipo que acabaría siendo campeón de Inglaterra.

Pero el triunfo logrado once contra nueve en el campo del Tottenham (2-1) permite al conjunto de Arne Slot reposicionarse en la quinta plaza.

Aunque los Reds sufrieron muchísimo, incluso en superioridad numérica, tras las discutidas expulsiones de Xavi Simons (33') y de Cristian Romero (90+3').

Revulsivo al inicio del segundo tiempo, Alexander Isak liberó a su equipo marcando en el minuto 56, pero se lesionó la rodilla izquierda en la jugada debido a una dura entrada de Micky van de Ven.

Hugo Ekitiké duplicó la ventaja diez minutos más tarde (66'), antes de que Richarlison hiciera temblar al Liverpool en un final de partido muy tenso (83').

El Tottenham cae a la 13.ª posición.

- El Chelsea se aleja -

En el primer partido de la jornada, el Chelsea (4º) reaccionó para salvar al menos un punto (2-2) en su visita al Newcastle (11º), que se adelantó 2-0 con un doblete del ariete alemán Nick Woltemade (4' y 20').

Las Urracas no pudieron mantener esa ventaja y el Chelsea igualó con los tantos en la segunda mitad de Reece James (49') y del brasileño Joao Pedro (66').

La última media hora del partido estuvo animada por ocasiones en ambas porterías, siendo las más claras para los locales, que contaron con una gran volea de Harvey Barnes (85').

El punto parece insuficiente para el campeón mundial Chelsea, que sigue cuarto en la tabla, dentro de la zona Champions, pero que parece perder el tren de la lucha por el título al quedar a ocho unidades del City.

En el resto de partidos, el Bournemouth (14º) vivió un empate amargo al ver cómo el Burnley (19º) le igualaba 1-1 en su estadio en el tiempo de descuento.

El Brentford (12º) se impuso 2-0 en su visita al colista Wolverhampton, con doblete de Keane Lewis-Potter, mientras que Brighton (9º) y Sunderland (6º) empataron a cero.