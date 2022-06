Haaland completa su fichaje por el Manchester City

El Manchester City ha completado este lunes el fichaje del delantero noruego Erling Haaland, procedente del Borussia Dortmund, un paso que le llena "de orgullo" tanto a él como a su familia.

"Este es un d√≠a de orgullo para m√≠ y para mi familia. Siempre he visto al City y me ha encantado hacerlo en las √ļltimas temporadas. No puedes evitar admirar su estilo de juego, es emocionante y crean muchas ocasiones, lo cual es perfecto para un jugador como yo", se√Īal√≥ tras estampar su firma en su nuevo contrato de cinco a√Īos junto al director deportivo del club, 'Txiki' Begiristain.

Los campeones de la Premier League anunciaron el mes pasado que hab√≠an llegado a un acuerdo con el club alem√°n para el traspaso del ariete de 21 a√Īos despu√©s de abonar su cl√°usula de rescisi√≥n, de 51,1 millones de libras esterlinas -casi 60 millones de euros-.

Haaland, cuyo padre, Alfie, jugó en el conjunto 'citizen' entre 2000 2003, se unirá oficialmente al equipo de Pep Guardiola el 1 de julio. Ahora, recala en la Premier avalado por los 86 goles anotados en 89 partidos en dos temporadas y media en el Dortmund.

"Hay muchos jugadores de clase mundial en este equipo, y Pep es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, así que creo que estoy en el lugar correcto para cumplir mis ambiciones. Quiero marcar goles, ganar títulos y mejorar como futbolista, y confío en que pueda hacerlo aquí", subrayó.

Begiristain, por su parte, destac√≥ que el noruego ha sido "uno de los mejores delanteros de Europa en las √ļltimas temporadas". "Su r√©cord goleador es excepcional y sus actuaciones en el Borussia Dortmund y en la 'Champions' en particular han demostrado que puede triunfar al m√°s alto nivel. Erling tiene todo lo que queremos en un delantero y estamos seguros de que se destacar√° en este equipo y en este sistema", explic√≥.

"Su ascenso ha sido notable, y todav√≠a tiene 21 a√Īos. Sus mejores a√Īos est√°n por venir y confiamos en que puede mejorar a√ļn m√°s trabajando con Pep. Este es un fichaje muy ilusionante para nuestro club, y estoy seguro de que nuestros aficionados disfrutar√°n viendo a Erling jugar en este equipo", concluy√≥.