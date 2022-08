Haaland: "Con Guardiola hay que hacerlo todo al cien por cien"

El flamante jugador del Manchester City Erling Haaland destac√≥ la importancia que le da su nuevo t√©cnico, Pep Guardiola, a cualquier ejercicio y subray√≥ la exigencia del entrenador espa√Īol como una de las claves para firmar con el actual campe√≥n ingl√©s, un club donde no neg√≥ sentir la presi√≥n.

"Creo que estoy listo", indicó Haaland al ser preguntado sobre su debut en la Premier, que tendrá lugar este domingo frente al West Ham. "Me desarrollaré muy bien en este equipo, por eso estoy aquí y creo que puedo mejorar en todo", reconoció el delantero noruego en declaraciones a 'The Athletic'.

"Pierdo oportunidades con mi pie izquierdo todo el tiempo, lo hice el fin de semana pasado. Si hablamos de definici√≥n, tengo que mejorar la zurda, la derecha, los cabezazos. Hay tantas cosas. Eso es lo bueno del f√ļtbol, siempre puedes mejorar sin importar la edad que tengas, puedes sacar todo tu potencial. Tal vez pueda sacar todo mi potencial en 10 a√Īos", apunt√≥ Haaland, de 22 a√Īos.

"A√ļn soy joven. Todav√≠a me voy a desarrollar y tengo que desarrollarme de la manera correcta (...) Como delantero, creo que es muy importante que cuando est√°s en el partido no pienses demasiado", a√Īadi√≥ sobre su forma de ejecutar las oportunidades para tratar de convertirlas en gol.

"Si voy a ir a mi pr√≥ximo partido pensando en la oportunidad que perd√≠ el √ļltimo, no es bueno. Tienes que entrar al partido con hambre. No importa lo que haya pasado antes, si marcaste tres goles, si marcaste cero goles, si hace tiempo que no marcas. "Tienes que entrar con la misma mentalidad. ¬°Y entonces pienso en no pensar demasiado!", incidi√≥.

En este sentido, el ariete internacional apunt√≥ que "se trata de usar todo eso como motivaci√≥n y no como algo negativo. ¬ŅQuieres ser el mejor en el entrenamiento de hoy? Esto tambi√©n es algo que me ayuda mucho, esta meditaci√≥n fuera del terreno de juego para simplemente dejar de lado los pensamientos negativos", dijo.

Además, Haaland asume que esa mentalidad le da ventaja. "Sí, creo que hoy tienes que ser mentalmente fuerte con tantas otras cosas fuera del campo. Tienes que tener un enfoque extremadamente bueno, tienes que ser fuerte en tu cabeza porque no es fácil ser futbolista. Todo el mundo piensa que es fácil", comentó.

Sobre su entrenador Pep Guardiola no tuvo dudas. "√Čl es exigente en sus mensajes sobre qu√© hacer y sobre hacer todo al cien por cien. No importa si se trata de un tipo normal de ejercicio de carrera, hazlo al cien por cien, como lo haces en la cancha. Entrena mientras juegas. Tan f√°cil como eso", apunt√≥ sobre el de Santpedor.

"¬ŅPresi√≥n en el City? S√≠, por supuesto que hay presi√≥n. Estoy jugando para los campeones, los que ganaron la Premier League, entonces hay presi√≥n, pero en mi cabeza, se trata de tratar de salir al campo sonriendo lo m√°s que pueda y tratar de disfrutar el juego", a√Īadi√≥.