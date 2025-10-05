Haaland conquista Brentford, fin de la racha del “imbatible” Crystal Palace

El atacante noruego Erling Haaland anotó su noveno gol en la Premier League para dar la victoria al Manchester City en Brentford (1-0) este domingo en la séptima jornada, en la que el Crystal Palace volvió a perder luego de seis meses.

Pese a haberse disputado solo siete fechas, Haaland suma ya nueve dianas, con tres de ventaja en la tabla de goleadores sobre su primer perseguidor, Antoine Semenyo (Bournemouth).

Además, tras haber visto portería por primera vez en el Gtech Stadium del oeste de Londres, el noruego ha anotado ya en 22 de los 23 estadios que ha visitado desde que llegó a Inglaterra en 2022. En su particular mapa de conquista, solo se le resiste Anfield, feudo del Liverpool.

"Creo que tener un hijo me ha vuelto mejor, porque nunca antes había desconectado tanto (en su tiempo libre)", declaró tras el partido.

Haaland, de 25 años, tuvo a su primer hijo en diciembre de 2024 junto a su pareja Isabel Haugseng Johansen.

"Cuando vuelvo a casa me relajo todavía más, así que creo que tengo que darle las gracias a mi hijo", declaró con una carcajada.

Rodri se vuelve a lesionar

El equipo de Pep Guardiola, que arrancó el fin de semana en séptima posición, entra al Top-5 con 13 puntos, uno menos que el Tottenham (3º) y Bournemouth (4º).

Los Citizens quedan a tres unidades del Arsenal (16 puntos), que arrebató el sábado el liderato al Liverpool (2º, 15 puntos).

Pero no todo fueron buenas noticias para el City, que volvió a perder al centrocampista español Rodri por lesión.

El jugador de 29 años se perdió casi toda la temporada pasada debido a una grave lesión en la rodilla derecha.

"Espero que no sea demasiado grave", reaccionó Guardiola al micrófono de Sky Sports. "No conozco la magnitud del daño", agregó posteriormente en la conferencia postpartido, confirmando que "parece" ser una lesión en los isquiotibiales.

Rodri se lesionó en el minuto 22.

Desconsolado, se sentó en el césped antes de dirigirse al vestuario, sustituido por su compatriota Nico González.

En su remontada de posiciones, el City superó al Crystal Palace, que tras 19 partidos y seis meses desde su última derrota, se inclinó en su visita al Everton (2-1).

Aston Villa comienza a despegar

Los Eagles, que se habían adelantado con gol del colombiano Daniel Múñoz, vieron como su racha desaparecía por un gol de Jack Grealish en el tiempo añadido (90+3').

Más al norte de Inglaterra, en Newcastle, el Nottingham Forest cayó 2-0, la tercera derrota en cuatro partidos de campeonato para los hombres de Ange Postecoglou, cuestionado un mes después de llegar al club.

Un buen golpeo del brasileño Bruno Guimaraes (58) y un penal convertido por Nick Woltemade (84) alargaron los dolores de cabeza para el entrenador australiano, que acumula cinco derrotas en siete partidos entre todas las competiciones.

El Forest ocupaba la décima posición del campeonato cuando el propietario Evangelos Marinakis despidió al portugués Nuno Espirito Santo el 9 de septiembre. Apenas un mes más tarde, ocupa ahora la decimoséptima posición, justo por encima de los puestos de descenso.

Y en Birmingham, el Aston Villa (13º) logró su cuarta victoria consecutiva entre todas las competiciones tras imponerse 2-1 al Burnley, en puestos de descenso.

Los hombres de Unai Emery, que no lograron vencer en ninguno de sus primeros seis partidos de la temporada, han aprovechado su buena dinámica en Europa League (2 victorias en 2 partidos) para reconducir su temporada en el campeonato doméstico.

jta/dam/pm