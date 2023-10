El Manchester City ganó 3 a 0 el derbi al United con un Erling Haaland estelar y el Liverpool cumplió con el mismo resultado ante el Nottingham Forest para dedicar el triunfo a su jugador Luis Díaz, cuyos padres fueron secuestrados en Colombia, este domingo en la 10ª jornada de la Premier League.

El City (3º, 24 puntos) y el Liverpool (4º, 23) se mantienen en 'zona Champions' y siguen la estela de los dos primeros, el Arsenal (2º, 24 puntos), que el sábado aplastó 5-0 al colista Sheffield United, y el líder Tottenham (1º, 26 puntos), que el viernes se impuso 2-1 en el terreno de su vecino Crystal Palace.

- Doblete y asistencia -

En Old Trafford, en el cierre de la jornada, el Manchester City no dio opción a los locales con un 3 a 0 construido con un doblete y una asistencia de Haaland, lo que deja al United (8º) descolgado de la pelea de la cabeza de la tabla.

El City se adelantó pronto en el estadio de su vecino, después de una falta de Rasmus Hojlund sobre Rodri en el área. El primer penal de la historia concedido a los 'Sky Blues' en Premier League en Old Trafford fue convertido por Haaland en el minuto 26.

André Onana se esforzó por mantener al United dentro del partido. El arquero camerunés desvió un potente remate de cabeza de Haaland antes del descanso (45+5) y le ganó luego un duelo en el 71.

Su defensa le abandonó sin embargo en un centro de Bernardo Silva al que llegó Haaland para rematar de cabeza en el segundo palo (2-0, 49).

La tarde perfecta de Haaland vino rubricada por una asistencia para que Phil Foden pusiera el 3 a 0 definitivo para los visitantes en el 80.

"Es increíble. Una victoria fantástica, el partido fue increíble. Todo el equipo estuvo impresionante", celebró Haaland.

En la tabla de goleadores del campeonato inglés, Haaland encabeza con 11 tantos en diez partidos, manteniendo una dinámica que hace pensar en la de la pasada temporada, cuando fue el máximo anotador del torneo con 36 dianas en 35 encuentros.

Con sus once dianas, Haaland saca por el momento tres al egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y al surcoreano Son Heung-min (Tottenham), sus perseguidores más directos.

- Triunfo emotivo -

Salah firmó precisamente el tanto del triunfo 3-0 poco antes del Liverpool ante el Nottingham Forest. Los otros dos goles de su equipo fueron conseguidos por el portugués Diogo Jota (minuto 31) y por el uruguayo Darwin Núñez (35).

Después de abrir el marcador, Diogo Jota mostró una camiseta de Luis Díaz, su competidor por un puesto como extremo izquierdo y que era baja por el secuestro de sus padres en Colombia.

Su madre fue liberada por la policía, pero las autoridades siguen buscando al padre.

La difícil situación personal de Luis Díaz estaba inevitablemente muy presente este domingo en el partido del Liverpool, que consiguió una victoria con la que apoyar simbólicamente a su jugador.

"Luis estuvo con nosotros en el hotel y luego se fue a casa. Es una situación muy dura, yo no sé cómo reaccionaría si me pasara", declaró Jota a la BBC. "Él iba a jugar este partido. Yo lo he hecho en su lugar. He enseñado su camiseta para demostrarle que estamos con él y que esperamos que todo se solucione", añadió.

- El Aston Villa resiste -

Entre los otros equipos de la parte alta de la tabla, el Aston Villa de Unai Emery (5º, 22 puntos) prolongó su buen inicio de temporada ganando 3-1 el domingo al recién ascendido Luton, especialmente con el primer gol de Moussa Diaby ante su nueva hinchada de Villa Park.

El Brighton (7º, 17 puntos) dejó escapar dos puntos en casa ante el Fulham (1-1), decimocuarto.

Por su parte, el West Ham encadenó un tercer partido seguido sin victoria en el campeonato, siendo superado 1-0 en casa por el Everton. Los 'Hammers' son novenos, con un punto más que el Brentford (10º), que el sábado venció al Chelsea (11º).

El Everton, que el lunes sufrió el fallecimiento de su presidente Bill Kenwright (78 años), sube al decimoquinto puesto, con cinco puntos de ventaja sobre el primer equipo en zona de descenso, el Luton. Su gol de este domingo fue conseguido por Dominic Calvert-Lewin.

