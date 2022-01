Haaland: "El Dortmund ha empezado a presionarme para que tome una decisión"

El delantero noruego Erling Haaland ha reconocido que el Borussia Dortmund ha empezado a presionarle para que tome "una decisi贸n" sobre su futuro, una situaci贸n que le incomoda debido a que el equipo est谩 "en una fase dif铆cil" y a que ahora mismo solo quiere "jugar al f煤tbol".

"Los 煤ltimos seis meses decid铆 no decir nada por respeto al Dortmund. Pero ahora el club ha empezado a presionarme para que tome una decisi贸n, y yo lo 煤nico que quiero es jugar al f煤tbol", confes贸 en la televisi贸n noruega Viaplay Football tras la victoria de su equipo ante el Friburgo (5-1) en la Bundesliga.

En este sentido, el astro noruego, al que han instado a tomar una decisi贸n antes de marzo a pesar de tener contrato hasta 2024, reconoce que las presiones podr铆an disminuir a煤n m谩s sus posibilidades de permanecer en el club germano. "Significa que ahora va a pasar algo", confes贸, aunque no cree que sea el momento para tomar una decisi贸n. "Ahora no, porque estamos en medio de una fase dif铆cil con muchos partidos", apunt贸.

Tras sus declaraciones, el director general del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, llam贸 a la calma. "Erling es una persona espont谩nea y todav铆a es joven, se le permite hacer eso, no es un problema. Pero tambi茅n debe comprender un poco nuestra situaci贸n. Seguramente cuando se despierte ma帽ana, lo entender谩", afirm贸.

"Actualmente no hay ni conversaciones ni fechas, as铆 que no puedo entenderlo", subray贸, aunque aclar贸 que el club no puede esperar hasta mayo. "Como profesional, Haaland tambi茅n debe entender que se hable de su futuro en alg煤n momento", concluy贸.