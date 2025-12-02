Haaland hace historia en la Premier League con su gol 10.000

El delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, hizo historia este martes al convertirse en el jugador en alcanzar más rápido los 100 goles en la Premier League, en el partido ante el Fulham.

Antes incluso del descanso en Craven Cottage, Haaland logró alcanzar su gol 100 en 111 partidos ligueros con los Citizens.

El jugador de 25 años rompió el récord previo que estaba en manos del antiguo delantero del Newcastle y Blackburn, Alan Shearer, quien precisó de 124 partidos para alcanzar los 100 goles.

Haaland, que llegó a Inglaterra en 2022 procedente del Borussia Dortmund, no había marcado en sus tres partidos previos, ante Newcastle, Bayer Leverkusen y Leeds.

De sus 100 goles, 71 los marcó con su zurda y 17 de cabeza.

Esta temporada suma 15 goles en el campeonato inglés y 20 en lo que va de temporada entre todas las competiciones.

Haaland tiene aún un largo camino por recorrer para batir el récord más importante de Shearer, ya que el excapitán de Inglaterra ostenta el récord histórico de la Premier con 260 goles.

