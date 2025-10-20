Haaland-Kane-Mbappé: la batalla goleadora sin tregua en Europa

Erling Haaland, Harry Kane y Kylian Mbappé están marcando a un ritmo superior de un gol por partido en un inicio de temporada fulgurante por parte de los tres mejores artilleros del fútbol europeo.

Antes del regreso de la Liga de Campeones esta semana, el trío de arietes destroza estadísticas en sus respectivos campeonatos nacionales, en una temporada que finalizará con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Haaland, camino al Mundial

Erling Haaland (Manchester City y Noruega): suma 23 goles en 13 partidos para llevar al City de vuelta a la pelea por la Premier League y a Noruega a un paso de volver a disputar su primer Mundial desde 1998.

Solo una vez Haaland no encontró la red esta temporada y ha marcado en cada uno de sus últimos 11 partidos.

El jugador de 25 años marcó dos veces contra el Everton el sábado en la octava jornada para llevar su cuenta en la Premier League esta campaña a 11 dianas -máximo goleador-.

Haaland ahora ostenta las tres marcas más rápidas en las que cualquier jugador de la Premier League ha alcanzado los 10 goles en una temporada, después de hacerlo en seis partidos en 2022 y en cinco la temporada pasada.

"Si estás construyendo desde cero lo que quieres como delantero centro ideal, mira a Haaland", dijo el máximo goleador de todos los tiempos de la Premier League, Alan Shearer.

"Tiene goles, velocidad, fuerza, es bueno en el aire... No le importa ser golpeado, no le molesta si no tiene muchos toques. Es casi perfecto", añadió.

Hace un tiempo se había cuestionado al delantero en su país por no reproducir su prolífica forma en el club a escala internacional.

Esas críticas han sido desechadas estos últimos meses ya que Haaland ha anotado 12 veces en seis partidos clasificatorios para llevar a una generación dorada noruega a las puertas de su primer gran torneo internacional.

Kane, hambre de títulos

Harry Kane (Bayern Múnich e Inglaterra): firmó de cabeza su vigésimo segundo gol de la temporada para poner al Bayern Múnich en el camino de la victoria en Der Klassiker contra el Borussia Dortmund el sábado.

El capitán de Inglaterra ha logrado tres goles en tres partidos para su país para que los Tres Leones se conviertan en el primer equipo europeo en clasificarse para el Mundial con seis victorias en seis partidos.

Kane ha acumulado números increíbles desde que cambió su tierra natal por el Bayern en 2023, incluso si tuvo que esperar hasta su segunda temporada para poner fin a una larga espera para ganar su primer trofeo.

El jugador de 32 años lleva 104 goles en 107 partidos para el gigante alemán, incluidos 19 en 11 duelos a nivel de club esta temporada -máximo artillero de la Bundesliga con 12 dianas-.

En la Liga de Campeones ha anotado cuatro veces en dos victorias sobre el Chelsea y el Pafos en las dos primeras jornadas. Tendrá una nueva oportunidad en casa el miércoles contra el Brujas.

Mbappé, la consagración en Madrid

Kylian Mbappé (Real Madrid y Francia): los frustrantes primeros meses de Mbappé en la capital española tras su soñado traslado desde el París Saint-Germain el año pasado quedan atrás.

Finalmente el curso pasado el francés acumuló 44 goles en 59 partidos en todas las competiciones y se adaptó a jugar como delantero centro en el sistema de Carlo Ancelotti.

Este curso el nuevo técnico Xabi Alonso ha mantenido la posición de Mbappé y el jugador de 26 años ha sido la pieza clave del Real Madrid durante las primeras semanas de la temporada.

Rápido como un rayo, hábil con el balón y capaz de definir letalmente desde fuera del área, Mbappé suma 15 goles en 11 partidos entre La Liga y la Liga de Campeones.

Es el máximo goleador de la primera división española con 10, mientras que ha anotado cinco goles en solo dos apariciones en la Liga de Campeones.

Mbappé también ha anotado tres veces para Francia esta temporada en tres apariciones para encarrilar la clasificación al Mundial.

En solo una de sus 14 apariciones para el club y la selección esta temporada Mbappé no ha logrado encontrar la red y ha anotado en sus últimos 11 partidos consecutivos.

El delantero ha terminado como máximo goleador de su liga en cada una de las últimas siete temporadas, seis con el PSG y luego en su primer año en el Real Madrid.

