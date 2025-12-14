Haaland lidera victoria del Manchester City 3-0 contra Crystal Palace

El Manchester City, primer perseguidor en la Premier League del líder Arsenal, se impuso este domingo 3-0 en la cancha del Crystal Palace durante la decimosexta jornada, con doblete del noruego Erling Haaland.

Los Citizens alcanzan así las 34 unidades y se mantienen a solo dos puntos de los Gunners, que vencieron la víspera 2-1 al colista Wolverhampton.

Haaland (41', 88' de penal) y el atacante inglés Phil Foden (69'), ambos en gran estado de forma, anotaron las dianas para conquistar Selhurst Park, feudo de los Eagles (5º, 26 puntos).

El noruego de 25 años suma así 17 goles en las primeras 16 fechas, unas cifras impresionantes que le elevan aún más en la tabla de goleadores de la Premier League.

A un solo punto del City queda el Aston Villa (3º, 33 pts), que venció 3-2 en la cancha del West Ham tras haber estado hasta en dos ocasiones por detrás en el marcador.

Matheus Fernandes adelantó a los Hammers (18°) a los 30 segundos de partido, antes de que su compañero griego Konstantinos Mavropanos anotase contra su portería para empatar (9').

Los locales volvieron a adelantarse gracias a Jarrod Bowen (24'), pero en la segunda mitad Morgan Rogers firmó un doblete (50', 79') que alargó a nueve la racha de victorias consecutivas entre todas las competiciones para los hombres de Unai Emery.

Fuera del Top 5, el Sunderland (7º) se impuso 1-0 en su cancha durante el derbi de Tyne & Wear contra el Newcastle.

Los Black Cats, recién ascendidos y una de las revelaciones de la temporada, se beneficiaron de un gol contra su portería del atacante alemán Nick Woltemade (46') en los primeros compases de la segunda mitad, resultado que deja a las Urracas en media tabla (12º).

Justo por delante está el Tottenham (11º), que cayó 3-0 en su visita al Nottingham Forest (16º), con doblete del centrocampista Callum Hudson-Odoi (28', 50').

La derrota vuelve a poner en el ojo del huracán al técnico de los Spurs, el danés Thomas Frank, que había recuperado algo de crédito tras encadenar dos victorias entre campeonato y Liga de Campeones de Europa.

El domingo se disputará además el Brentford-Leeds antes de que el lunes el Manchester United (8º, 25 puntos) cierre la decimosexta jornada contra el Bournemouth (14º).