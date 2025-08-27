LA NACION

Haaland: Mamá presente

El goleador lucirá en su casaca también el apellido materno

El artillero del Manchester City ya había puesto en práctica esto cuando disputó el Mundial Sub-20 en 2019 y, con 19 años, celebró nueve goles en el torneo con el apellido "Braut Haaland" impreso en su casaca.

Ahora volverá a hacerlo cuando Noruega enfrente a Finlandia el 4 de septiembre en un amistoso tras el cual recibirá a Moldavia, cinco días después en Oslo, en el Grupo I de las eliminatorias europeas al Mundial 2026 que comanda con puntaje ideal (12 puntos) y que completan Israel, Italia y Estonia.

"No estaba al tanto", comentó el entrenador de la selección noruega, Stale Solbakken, consultado sobre la decisión de Haaland que quedó plasmada en una casaca con el número 9 y los apellidos de sus padres estampados en la espalda que ya salió a la venta.

El padre del delantero, Alfie, supo ser futbolista y llegó a jugar también en Manchester City a comienzos del 2000, en tanto que su madre, Gry Marita, fue campeona de heptatlón en la década del 90. (ANSA).

