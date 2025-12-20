Haaland no frena y el Manchester City es líder provisional

Con doblete del noruego Erling Haaland, el Manchester City se impuso 3-0 este sábado al West Ham durante la 17ª jornada de la Premier League, un resultado que sitúa al club mancuniano como líder provisional, a la espera de lo que haga el Arsenal en el último turno del día ante el Everton.

Con un nuevo doblete (5', 69'), Haaland alcanzó las 19 dianas anotadas en este campeonato, en una victoria decorada entre medias con la diana de Tijjani Reijnders (38').

Con su primer gol, el noruego igualó las 103 dianas anotadas por Cristiano Ronaldo... aunque necesitó 122 partidos menos que el astro portugués para lograrlo. Elevó luego la cuenta a 104.

A la espera de lo que haga el Arsenal (36 puntos) su visita al Everton (20H00 GMT), el City es el nuevo líder con 37 unidades.

El equipo de Pep Guardiola registra además su séptimo triunfo seguido, teniendo en cuenta todas las competiciones, algo que no había conseguido desde su buena racha de abril y mayo de 2024, en el esprint final por el título de aquella temporada.

En el resto de partidos, el Bournemouth (14º) vivió un empate amargo al ver cómo el Burnley (19º) le igualaba 1-1 en su estadio en el tiempo de descuento.

El Brentford se impuso 2-0 en su visita al colista Wolverhampton, con doblete de Keane Lewis-Potter, mientras que Brighton (9º) y Sunderland (5º) empataron a cero.

En el primer partido de la jornada, el Chelsea (4º) reaccionó para salvar al menos un punto (2-2) en su visita al Newcastle (11º), que se adelantó 2-0 con un doblete del ariete alemán Nick Woltemade (4' y 20').

Las Urracas no pudieron mantener esa ventaja y el Chelsea igualó con los tantos en la segunda mitad de Reece James (49') y del brasileño Joao Pedro (66').

La última media hora del partido estuvo animada por ocasiones en ambas porterías, siendo las más claras para los locales, que contaron con una gran volea de Harvey Barnes (85').

El punto parece insuficiente para el campeón mundial Chelsea, que sigue cuarto en la tabla, dentro de la zona Champions, pero que parece perder el tren de la lucha por el título al quedar a ocho unidades del City.

Este sábado (17h30 GMT) el vigente campeón Liverpool (8º) visitará al Tottenham (13º) y el Leeds (17º) recibirá al Crystal Palace (6º), a la misma hora del choque entre Gunners y Toffees.