Haaland por sí solo no hará que man city gane la liga de campeones, dice guardiola

5 sep (Reuters) - Erling Haaland se ha adaptado bien a su nuevo papel en el Manchester City, pero el club de la Premier League no puede depender sólo de él para tratar de ganar la Liga de Campeones, dijo el lunes el entrenador Pep Guardiola.

El delantero noruego ha tenido un comienzo fulgurante en la máxima categoría del fútbol inglés, con 10 goles en seis partidos, lo que supone un récord de partidos para llegar a los dos dígitos en la tabla de goleadores de la Premier League.

También ha marcado 23 veces en la Liga de Campeones antes de su fichaje por el City. Pero Guardiola dijo que el jugador de 22 años no puede cargar con todo el peso del equipo, que se prepara para enfrentar al Sevilla en la fase de grupos el martes.

"Si dependemos de los hombros de Erling, no ganaremos la Liga de Campeones. Intentamos crear oportunidades para que marque goles. Le convencimos para que viniera aquí", dijo Guardiola a periodistas.

"Intenta participar en nuestro juego. Se acomoda bien como Julián (Álvarez) y otros jugadores. Entiendo que todo el mundo habla de Erling. Sin embargo, tengo (...) cinco jugadores nuevos y es importante que todos se asienten".

"Espero que podamos ayudarle, pero no ganamos sólo por Erling y no perdemos sólo por Erling. Tiene una calidad especial y puede resolver algunos problemas. Pero si no jugamos bien, no vamos a ganar partidos", agregó el DT. (Información de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)