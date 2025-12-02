Haaland se convierte en el jugador que llega más rápido a 100 goles en la Premier League
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Lori Ewing
LONDRES, 2 dic (Reuters) -
Erling Haaland, delantero del Manchester City, se convirtió el martes en el jugador en alcanzar más rápido los 100 goles en la Premier League con su tanto a los 17 minutos del partido frente a Fulham.
El noruego, de 25 años, llegó a 100 tantos en 111 partidos, 13 menos que Alan Shearer, que era dueño del récord tras alcanzar la marca en 124 apariciones.
Shearer ostenta el récord de goles en la Premier League de todos los tiempos, con 260 conquistas. (Reporte de Lori Ewing. Editado en español por Javier Leira)
Más leídas
- 1
De Narváez da un paso clave para comprar Carrefour y negocia los contratos finales
- 2
Las familias del colegio de Belgrano R que anunció su cierre recurrieron a la Justicia para evitarlo
- 3
Santiago Sosa no saludó a Marcos Rojo en el túnel tras la roja ante Tigre y reavivó la tensión por la fractura del maxilar
- 4
Estos son los sueldos básicos de empleados del servicio doméstico en diciembre de 2025