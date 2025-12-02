Haaland se convierte en el jugador que llega más rápido a 100 goles en la Premier League

Por Lori Ewing

LONDRES, 2 dic (Reuters) -

Erling Haaland, delantero del Manchester City, se convirtió el martes en el jugador en alcanzar más rápido los 100 goles en la Premier League con su tanto a los 17 minutos del partido frente a Fulham.

El noruego, de 25 años, llegó a 100 tantos en 111 partidos, 13 menos que Alan Shearer, que era dueño del récord tras alcanzar la marca en 124 apariciones.

Shearer ostenta el récord de goles en la Premier League de todos los tiempos, con 260 conquistas. (Reporte de Lori Ewing. Editado en español por Javier Leira)