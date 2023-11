GLASGOW, Escocia (AP) — El delantero del Manchester City Erling Haaland se perderá el encuentro de la eliminatoria al Campeonato Europeo, este domingo ante Escocia, con lo que el médico del equipo dijo es una dolorosa lesión en un pie.

Además de la lesión, Noruega no tendría muchos motivos para alinear a su astro. El equipo quedó sin posibilidades de clasificación a la Eurocopa luego que Rumania superó el sábado 2-1 a Israel.

La selección israelí no puede obtener ya un pasaje directo al certamen continental, pero sí acudirá a la repesca gracias a su desempeño en la Liga de Naciones. Ello significa que Noruega y Haaland no pueden ya llegar a ese repechaje y no disputarán la Euro.

Haaland se lesionó en la victoria 2-0 en el duelo amistoso del jueves ante las Islas Faroe.

“Desafortunadamente me perderé el juego de mañana ante Escocia. Le deseo a los chicos lo mejor. Ahora tratamiento e intentar volver lo más pronto posible”, publicó Haaland en redes sociales el sábado.

El médico Ola Sand indicó que la lesión en el pie dejó a Haaland con dolor y restricción de movimiento. El técnico de Noruega, Stale Solbakken, emitió después una evaluación más optimista.

“El movimiento en su pie es el problema, pero no se trata de una lesión seria. Si hubiéramos tenido una final, no sé” si Haaland habría jugado, dijo Solbakken, quien habló el sábado por la noche en Hampden. “Todos los involucrados coinciden en que probablemente es un poco pronto para que él juegue, pero no es una lesión que ponga en riesgo su carrera”.

El encuentro del domingo en Glasgow no afectará la posibilidad de clasificación de ninguno de los rivales. Escocia ya avanzó a la Euro 2024 que se celebrará en Alemania y Noruega es tercero en el grupo y está fuera.

Inicialmente se describió la lesión como una recaída de la dolencia en el tobillo que sufrió hace unos días. Haaland salió lesionado en la goleada 6-1 del City en la Liga Premier sobre el Bournemouth el 4 de noviembre, pero fue titular tres días después.

El City, líder de la liga inglesa, enfrentará al Liverpool, que es segundo, el 25 de noviembre cuando se reanude la Liga Premier. Haaland suma 13 goles en 12 encuentros de liga esta campaña.