Haas F1 muestra su nueva imagen para una temporada de cambios

Por Alan Baldwin

19 ene (Reuters) - Haas reveló su nueva imagen para 2026 el lunes, con el equipo más pequeño de la Fórmula 1 esperando una temporada de rápido desarrollo y adaptación de los pilotos a una forma diferente de competir.

La escudería estadounidense, que disputa su undécima temporada con Toyota Gazoo Racing como patrocinador principal, publicó imágenes digitales del VF-26 que pilotarán el francés Esteban Ocon y el británico Ollie Bearman.

"Es casi surrealista presentar un auto nuevo a principios de año", afirmó el director del equipo, Ayao Komatsu, en una entrevista.

"Ha sido un esfuerzo monumental por parte de todo el equipo trabajar con un plazo de entrega tan ajustado desde el final de la temporada pasada hasta poner los autos en pista en enero".

El deporte se embarca en la que posiblemente sea la mayor revisión técnica de su historia, con un nuevo motor y una nueva era aerodinámica. Las pruebas comenzarán a puerta cerrada en Barcelona el 26 de enero.

La temporada pasada terminó en Abu Dabi el 7 de diciembre, y Haas, con motor Ferrari, acabó octavo en la general. "Creo que podemos olvidar todo lo que hemos aprendido desde los karts sobre cómo ir rápido, pero será interesante aprender un nuevo estilo de conducción y espero encontrar velocidad con él", dijo Ocon. "Todos nuestros sentidos, cómo nos sentimos (...) tendremos que pensar mucho más mientras conducimos sobre qué hacer, para ir más rápido".

La nueva generación de bólidos será más delgada y ligera, con neumáticos más estrechos y un reparto al 50% entre combustión interna, que utilizará combustible sostenible, y energía eléctrica.

Los conductores podrán utilizar el modo "impulso" para obtener la máxima potencia del motor y la batería, en cualquier punto de la pista, con sólo pulsar un botón, mientras que el modo "adelantamiento" sustituye al antiguo sistema de reducción de la resistencia aerodinámica (DRS).

Los monoplazas también tienen alerones delanteros y traseros móviles.

(Editado en español por Carlos Serrano)