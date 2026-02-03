Haas nombra a Doohan como piloto de reserva en la F1

3 feb (Reuters) - El australiano Jack Doohan será ⁠piloto reserva del equipo ⁠Haas de Fórmula Uno esta temporada tras su salida de ⁠Alpine, ‌propiedad de ​Renault.

El piloto de 23 años ​disputó seis carreras con Alpine ‌el año pasado antes de ‌ser sustituido por ​el argentino Franco Colapinto. Doohan se une al japonés Ryo Hirakawa, de 31 años, en la lista de reservas del equipo estadounidense.

"Es el lugar ideal para continuar ⁠mi carrera en la Fórmula Uno", dijo Doohan ​sobre la escudería respaldada por Toyota.

El jefe del equipo, Ayao Komatsu, dijo que la experiencia del australiano como reserva en Alpine era otra ventaja.

"La ⁠dedicación necesaria para mantenerse en forma y preparado ​para correr, al tiempo que se aprende cómo funciona el equipo, es un ‍reto para cualquier piloto, especialmente para uno que, obviamente, sigue muy interesado en volver a correr a este nivel", destacó.

La temporada comienza ​con el Gran Premio de Australia en Melbourne el 8 de marzo. (Reporte de Alan Baldwin, editado ‍en español por Javier Leira)