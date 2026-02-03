Haas nombra a Doohan como piloto de reserva en la F1
3 feb (Reuters) - El australiano Jack Doohan será piloto reserva del equipo Haas de Fórmula Uno esta temporada tras su salida de Alpine, propiedad de Renault.
El piloto de 23 años disputó seis carreras con Alpine el año pasado antes de ser sustituido por el argentino Franco Colapinto. Doohan se une al japonés Ryo Hirakawa, de 31 años, en la lista de reservas del equipo estadounidense.
"Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula Uno", dijo Doohan sobre la escudería respaldada por Toyota.
El jefe del equipo, Ayao Komatsu, dijo que la experiencia del australiano como reserva en Alpine era otra ventaja.
"La dedicación necesaria para mantenerse en forma y preparado para correr, al tiempo que se aprende cómo funciona el equipo, es un reto para cualquier piloto, especialmente para uno que, obviamente, sigue muy interesado en volver a correr a este nivel", destacó.
La temporada comienza con el Gran Premio de Australia en Melbourne el 8 de marzo. (Reporte de Alan Baldwin, editado en español por Javier Leira)