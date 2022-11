Haas prescinde de Mick Schumacher y ficha al veterano Nico Hülkenberg

Schumacher: "No quiero ocultar que estoy muy decepcionado con Haas"

Hülkenberg: "Estoy emocionado de poder hacer lo que más amo de nuevo"

BARCELONA, 17 Nov. 2022 (Europa Press) -

La escudería estadounidense de Fórmula 1 Haas F1 Team anunció este jueves que el piloto alemán Mick Schumacher no continuará en el equipo en 2023, tras dos temporadas completas en las que sumó 12 puntos, y que el veterano Nico Hülkenberg, de 35 años, será su segundo piloto junto a Kevin Magnussen.

"Haas F1 Team y Mick Schumacher se separarán al concluir el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2022. Haas F1 Team ha fichado al alemán Nico Hülkenberg para disputar el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2023 junto al danés Kevin Magnussen", anunció el equipo en un comunicado.

Por un lado, la escudería confirmó un rumor hecho ya realidad; Mick Schumacher no empezará la que sería su tercera campaña en Haas. El alemán, campeón de la F2 en 2020 e hijo del histórico Michael Schumacher, se unió a Haas en 2021 junto al ya defenestrado Nikita Mazepin.

Este año, como compañero del danés Kevin Magnussen, Schumacher logró sus primeros puntos en la Fórmula 1, primero con un octavo puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña 2022 y, en la siguiente cita de Austria, con una sexta plaza que es su mejor actuación en el campeonato. Este 2022 lo cerró en la 16ª plaza con esos 12 puntos.

"Me gustaría agradecer a Mick Schumacher por su contribución al equipo durante los últimos dos años", aseguró el director del equipo Haas, Guenther Steiner. "El pedigrí de Mick en las categorías junior era bien conocido y ha seguido creciendo y desarrollándose como piloto en su tiempo con Haas, que culminó con sus primeros éxitos de puntuación de Fórmula 1 a principios de esta temporada", valoró.

"Si bien elegimos ir en direcciones separadas para el futuro, todo el equipo le desea lo mejor a Mick para los próximos pasos en su carrera profesional y más allá", apuntó Steiner.

Mick, "decepcionado" con haas

Por su parte, Mick Schumacher se despidió de Haas en sus redes sociales. "Esta va a ser mi última carrera con Haas F1 Team. No quiero ocultar el hecho de que estoy muy decepcionado por la decisión de no renovar nuestro contrato", reconoció.

"Sin embargo, me gustaría agradecer tanto a Haas F1 como a Ferrari por darme esta oportunidad. Esos años juntos me han ayudado a madurar tanto técnica como personalmente. Y especialmente cuando las cosas se pusieron difíciles, me di cuenta de cuánto amo este deporte", matizó.

Para el alemán, su paso por la F1 tuvo "baches". Ahora, salvo sorpresa, no tendrá volante en 2023 dado que sólo Williams tiene hueco y será, en principio, para un piloto de su academia.

"Mejoré constantemente, aprendí mucho y ahora estoy seguro de que merezco un lugar en la Fórmula 1. El tema está todo menos cerrado para mí. Los contratiempos solo te hacen más fuerte. Mi fuego arde y lucharé duro para volver a la parrilla de salida de la F1", aseguró.

Hülkenberg, de vuelta a la f1 con haas

Tras anunciar la salida de Mick Schumacher, Haas anunció que su sucesor será el también alemán Nico Hülkenberg, un veterano de 35 años que se mostró "muy feliz" de regresar al 'Gran Circo'. "Siento que realmente nunca dejé la Fórmula 1", apuntó.

"Estoy emocionado de tener la oportunidad de hacer lo que más amo de nuevo", aseguró un Hülkenberg que atesora 521 puntos en la F1, con un cuarto puesto como mejor resultado y una 'pole position', lograda en el GP de Brasil de 2010 con Williams, en su estreno.

Steiner dio la bienvenida a Haas al piloto germano. "Estoy muy contento de dar la bienvenida a Nico Hülkenberg de nuevo a la Fórmula 1 como piloto oficial. La experiencia y la base de conocimientos que Nico aporta al equipo son evidentes, con casi 200 carreras en la Fórmula 1", valoró.

"Tiene una reputación de ser un gran calificador y un corredor sólido y confiable. Estos son atributos que, cuando los combinas con la experiencia de Kevin Magnussen, nos brindan una dupla de pilotos muy experimentada que creemos que ayudará a impulsar al equipo hacia adelante en la parrilla", auguró Steiner, en este sentido.

Europa Press