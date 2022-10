Habitantes de capital de ecuador solicitan a corte electoral referendo para limitar la minería

QUITO, 24 oct (Reuters) - Un grupo de habitantes de la capital de Ecuador, Quito, entregó el lunes a la corte electoral miles de firmas de respaldo a su pedido para llamar a una consulta popular, que busca prohibir la actividad minera en una de las áreas con mayor biodiversidad del país andino.

Los residentes, que provienen de áreas rurales del noroccidente de Quito, esperan bloquear la entrega de seis concesiones mineras de oro en el bosque del Chocó Andino, ubicado en la cercanías de Quito, citando amenazas a los suministros de agua, la naturaleza y sus negocios locales.

El bosque del Chocó Andino, que abarca unas 280.000 hectáreas y fue declarado reserva de la biósfera por la UNESCO en 2018, alberga una gran cantidad de especies de aves, mamíferos y anfibios.

En el bosque también crece el 12% de las variedades de plantas de Ecuador y es un importante corredor para los osos andinos, así como una fuente clave de agua para Quito.

El presidente conservador, Guillermo Lasso, apuesta al desarrollo del sector minero, que cuenta con exportaciones de unos 3.000 millones de dólares previstas para este año.

Sin embargo, los planes para seguir desarrollando la minería se han visto interrumpidos por resoluciones judiciales y consultas populares a favor de las comunidades y los pueblos indígenas, frustrando proyectos potenciales.

Los activistas presentaron 380.000 firmas de las 200.000 que demanda el Consejo Nacional Electoral (CNE) para dar paso al referendo en Quito, que consultará los posicionamientos frente a prohibir todo tipo de minería metálica en la zona megadiversa.

"No estamos dispuestos a aceptar a las empresas mineras, no necesitamos de esas empresas", dijo Fanny Durán, una habitante de la parroquia rural de Pacto, quien acompañó a la entrega de las firmas. "Pedimos el Estado ya no más concesiones mineras, ya no más destrucción".

El Ministerio de Energía y Minas de Ecuador ya entregó 12 concesiones en el área, y una votación para bloquear más minas no afectará a esos proyectos, dijeron los activistas.

De forma separada, los habitantes han presentados demandas ante cortes locales para suspender su avance, argumentando que esos permisos no fueron consultados previamente.

El Ministerio de Energía y Minas no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

La corte electoral tiene que verificar y aceptar las firmas de respaldo, pero los activistas esperan que el referendo se pueda llevar a cabo en febrero de 2023, junto con las elecciones locales previstas en el país. (Reporte de Alexandra Valencia, editado por Aida Peláez-Fernández)

Reuters