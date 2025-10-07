Habitantes de isla caribeña piden a corte que ordene al Estado neerlandés tomar medidas contra el cambio climático

LA HAYA, 7 oct (Reuters) - Los habitantes del Caribe neerlandés dijeron el martes ante un tribunal que el cambio climático ha hecho que la vida en su isla de Bonaire sea insoportablemente calurosa y seca, y pidieron a los jueces que ordenen al Estado neerlandés que reduzca más rápidamente los gases de efecto invernadero.

Onnie Emerenciana, un agricultor de unos 60 años, dijo ante el tribunal que el calor afectaba a la salud de los ancianos y los pobres, las sequías afectaban a los cultivos y la subida del nivel del mar crea el riesgo de acabar con las históricas cabañas de esclavos de las playas de la isla.

"Estamos sucumbiendo bajo los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero a las que apenas hemos contribuido", declaró Emerenciana ante el tribunal de distrito de La Haya.

Bonaire, en el sur del Caribe, es una antigua colonia neerlandesa y se convirtió en municipio neerlandés especial en 2010. Tiene unos 20.000 habitantes que son ciudadanos neerlandeses.

Los ocho demandantes quieren que los Países Bajos reduzcan a cero sus emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040, 10 años antes de lo previsto, y afirman que el Gobierno neerlandés no ha hecho lo suficiente para proteger la isla de la subida del nivel del mar.

Sólo hay ocho demandantes, ya que viajar a los Países Bajos para llevar el caso es costoso y lleva mucho tiempo, pero cualquier sentencia se aplicará a toda la isla.

El caso cuenta con el apoyo de la organización ecologista Greenpeace, que afirma que es probable que algunas partes de Bonaire queden sumergidas de forma permanente en 2050.

"El problema es que el Estado no hace lo que promete y sigue paralizando las políticas climáticas", incluso cuando se prevé que no cumplirá sus propios objetivos, dijo el abogado de los demandantes, Michael Bacon.

Los abogados del Estado neerlandés tienen previsto intervenir más tarde el martes.

Han presentado alegaciones por escrito en las que insisten en que los jueces no pueden fijar la política del Gobierno. También han dicho que las emisiones de gases de efecto invernadero son un problema mundial y que las contribuciones neerlandesas son sólo una pequeña parte del mismo. (Reporte de Stephanie van den Berg; Editado en Español por Ricardo Figueroa)