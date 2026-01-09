Habitantes de Kiev luchan contra el frío tras ataque ruso que destrozó sus viviendas

Por Vladyslav Smilianets

KIEV, 9 ene (Reuters) - Nataliya Revutska, de Kiev, podría haberlo pasado peor: su apartamento sigue habitable después de que un dron ruso se estrelló contra su edificio el jueves, destrozando las ventanas y exponiendo a los residentes a los fuertes vientos de enero, en pleno invierno boreal.

“No hay agua, no hay electricidad, no hay nada. Pero hace calor en esas dos habitaciones", dijo esta mujer de 58 años, señalando su apartamento dañado al otro lado del edificio.

El rascacielos de Revutska fue uno de los últimos lugares dañados en la campaña invernal rusa para sumir a los ucranianos en el frío y la oscuridad, mientras su Gobierno se enfrenta a la presión de Estados Unidos para poner fin a la guerra de casi cuatro años lanzada por Moscú.

Las autoridades dijeron el viernes que se apresuraban a restablecer el suministro eléctrico a 500.000 consumidores y la calefacción a 6.000 edificios en Kiev, mientras las temperaturas rondaban los -10 grados, tras un ataque en el que participaron 242 aviones no tripulados y 36 misiles.

Cuatro personas murieron en los ataques, que también incluyeron un misil hipersónico Oreshnik disparado por Rusia contra la región occidental de Leópolis, cerca de la frontera con la UE.

El edificio de Revutska quedó con una enorme cicatriz carbonizada de varios pisos donde había impactado el avión no tripulado. Caía una intensa nevada mientras los residentes y los trabajadores recogían los escombros con el estruendo de los generadores.

ATAQUES RUSOS PONEN A PRUEBA EL SISTEMA ENERGÉTICO

Oleg Marasin, de 54 años, residente en el duodécimo piso, dijo haber gritado por socorro a un grupo de médicos que se encontraban abajo y que fueron alcanzados en un segundo ataque.

"Uno había muerto, los otros estaban gravemente heridos", dijo mientras el ruido de la calle inundaba su apartamento, donde había cristales rotos esparcidos por un suelo lleno de juguetes de niños.

Las autoridades ucranianas han advertido de que una ola de frío podría poner aún más en apuros el sistema energético del país, que ha sufrido ataques regulares desde el otoño.

El viceministro de Energía, Mykola Kolisnyk, dijo a la prensa el viernes que solo una parte de los cortes se debieron al ataque nocturno, y que la mayor parte fue por las condiciones meteorológicas.

El jueves, los ataques rusos al sureste industrial de Ucrania provocaron apagones casi totales en dos regiones.

Sin embargo, residentes como Marasin y Revutska se mostraron en gran medida tranquilos, y dijeron a Reuters que sus espíritus aún no se han roto a pesar de que Rusia muestra poco interés en un impulso de paz respaldado por Estados Unidos.

"Ya hemos sobrevivido, así que seguiremos viviendo", dijo Revutska, vestida con un grueso forro polar gris y un gorro de punto color canela.

"Lo solucionaremos de algún modo". (Reporte adicional de Yuliia Dysa; Redacción de Dan Peleschuk, Edición en español de Natalia Ramos)