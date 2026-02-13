Habitantes de Minnesota celebran reducción de operaciones migratorias, pero siguen vigilantes

MINNEAPOLIS (AP) — La reducción por parte del gobierno del presidente Donald Trump de su despliegue intensivo de control migratorio en el área de las Ciudades Gemelas ha sido recibida con alivio, pero autoridades estatales y residentes afirman que sus efectos en la economía de Minnesota y en las comunidades inmigrantes perdurarán.

Miles de agentes fueron enviados al área de Minneapolis y St. Paul para la Operación Metro Surge, que el Departamento de Seguridad Nacional calificó como su “mayor operación de control migratorio de la historia” y la promocionó como un éxito. Pero la campaña de aplicación de la ley por parte de Trump enfrentó crecientes críticas y resistencia a medida que la situación se volvía cada vez más volátil.

Las muertes por disparos de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales provocaron condenas y plantearon interrogantes sobre la conducta de los agentes, lo que impulsó cambios en la operación.

Y pese al anuncio del fin del despliegue, el gobernador demócrata Tim Walz instó a los habitantes de Minnesota a mantenerse vigilantes.

Reducción tras una mejor coordinación

El “zar de la frontera”, Tom Homan, dijo a los periodistas el jueves que una “amplia interacción” con autoridades estatales y locales permitió poner fin formalmente a la operación.

Trump envió a Homan para desescalar las tensiones tras la muerte de Pretti el 24 de enero. Homan señaló que la reducción dependería del nivel de cooperación que las agencias federales recibieran de las autoridades estatales y locales.

Esa cooperación se concretó, en particular con las fuerzas del orden estatales y locales y con la forma en que las cárceles manejaron a los reclusos que podían ser deportados, indicó Homan.

Pero también afirmó que, desde su llegada, realizó varios cambios internos, entre ellos, reemplazar a ciertos empleados, desplegar cámaras corporales y comunicar que no se toleraría ninguna mala conducta por parte de los agentes de inmigración.

“Hubo algunos problemas. Los arreglamos”, expresó Homan. “Hemos tenido un gran éxito con esta operación y dejamos a Minnesota más segura”.

El control migratorio continuará, pero con una presencia menor

Homan anunció la semana pasada que 700 agentes federales saldrían de Minnesota de inmediato, pero aun así quedaban más de 2.000 en el estado. El jueves indicó que ya estaba en marcha una “reducción significativa” y que continuaría hasta la próxima semana.

El funcionario señaló que permanecería en el terreno “un poco más” para supervisar la reducción de las operaciones, y que un equipo pequeño facilitaría la transición y garantizaría la cooperación continua de las autoridades estatales y locales.

No precisó cuántos agentes permanecerían, pero afirmó que el control selectivo continuaría en las Ciudades Gemelas.

“El presidente Trump prometió realizar deportaciones masivas, y eso es lo que este país va a obtener”, sostuvo Homan.

Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dijo el jueves, en una audiencia ante el Congreso, que la agencia aún busca a unas 16.840 personas en Minnesota que tienen órdenes finales de expulsión.

La operación deja huella en las Ciudades Gemelas

El jueves, tras el anuncio de Homan, algunos residentes realizaron una vigilia en un altar improvisado que se instaló en el lugar donde Good fue tiroteada en Minneapolis.

“No quiero a una sola persona del ICE aquí si actúan como han estado actuando”, señaló John Schnickel, un habitante de la localidad que asistió a la vigilia. “¿Se desvanece esto si se van de aquí? ¿Van a algún otro lugar, o el país y la Casa Blanca han aprendido una lección?”.

También discrepó de los comentarios de funcionarios de Trump de que el despliegue de control hizo a Minnesota más segura. “Hablan de que la tasa de homicidios ha bajado y, sin embargo, le han sumado dos personas”, manifestó.

Mark Foresman, residente del suburbio de St. Louis Park, dijo que duda que los agentes se vayan.

“El gobierno de Trump ha creado un ambiente de desconfianza hacia el gobierno en general, y eso ha hecho que ciudadanos como yo no creamos lo que dicen, porque repetidamente los han atrapado diciendo mentiras”, afirmó, y sugirió que las tácticas del gobierno de Trump parecían diseñadas para generar publicidad y sembrar miedo.

Fingerhut informó desde Des Moines, Iowa. La periodista de The Associated Press Sarah Raza contribuyó desde Sioux Falls, Dakota del Sur.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial