Habitantes de poblados costeros en méxico luchan contra derrame de crudo en sus playas

Por Tamara Corro

JICACAL, México, 5 mar - Pobladores de comunidades costeras del estado mexicano Veracruz están preocupados por ‌la aparición hace unos días ‌de ⁠crudo en las playas de la zona que ha trastocado su forma de ganarse la vida y temen pueda contaminar una laguna ​cercana donde ⁠comunidades ⁠pesqueras crían peces y camarón.

Habitantes de Jicacal, frente al Golfo de México, se ​han organizado para retirar lo que pueden de "chapopote" endurecido de las playas, mientras ‌la mancha viscosa se extiende a lo ​largo de la costa sin que ninguna ​autoridad les informe sobre el porqué de la presencia del hidrocarburo.

Veracruz es una zona de mucha actividad petrolera en México, tanto en tierra como en el mar. La petrolera estatal Pemex descartó esta semana alguna fuga o derrame de sus instalaciones.

"Como siempre, salimos ​a pescar y tiramos las redes y nos dimos cuenta, pues, ya que la red estaba llena de ⁠chapopote", dijo Aurora Apolonia Martínez, sobre cómo notaron la presencia del hidrocarburo, que dejó inservibles las redes ‌de pesca.

Pemex no respondió de inmediato a una consulta sobre si tenían nueva información sobre el derrame tras las labores de vigilancia que aseguraron iban a tener en la zona.

El Cemda, una renombrada organización ambientalista, dijo esta semana que desde el 1 de marzo se han reportado más de una decena de lugares con presencia ‌de "chapopote" en las playas de Veracruz y el vecino Tabasco, también con costas en ⁠el Golfo de México.

Si bien Pemex se ha deslindado del derrame, ha ‌tenido varios en los últimos años. El más reciente fue en ⁠octubre del año pasado en Veracruz, del que recuperó ⁠2.7 millones de litros de del río Pantepec tras una fuga en un oleoducto.

Tanto Jicacal como el vecino poblado Las Barrillas, también en Veracruz, son además de pesqueras zonas de turismo local. El derrame que las olas del mar han ‌llevado a las playas ha dejado solitarios ​los restaurantes y sin clientes a quienes viven de ellos.

"Lo que a nosotros nos interesa es limpiar toda parte de la playa", dijo Nicolás Vargas, un prestador de servicios turísticos en Las Barrillas, quien ‌asegura que de otra manera los visitantes no llegarán. (Escrito por Adriana Barrera)