Habrá comienzo explosivo en la Copa Ryder: DeChambeau, en el grupo inicial con Rahm

FARMINGDALE, Nueva York, EE.UU. (AP) — El capitán de Estados Unidos, Keegan Bradley, busca asegurarse de que los fanáticos sientan que valió la pena lo que pagaron para presenciar la Copa Ryder.

Han pasado 12 años desde que se anunció que Bethpage Black sería la sede de este certamen, dos años desde que Europa celebró la victoria en Roma y cuatro días de una creciente expectación, incluso en un campo que quedó el jueves empapado por la lluvia.

Y luego Bradley anunció que Bryson DeChambeau estaría golpeando con fuerza en la sesión de foursomes de apertura junto con un Justin Thomas emocionalmente cargado. Se enfrentarán a Tyrrell Hatton y Jon Rahm, el fogoso español que nunca ha perdido en este formato.

"Son una fuerza formidable", dijo DeChambeau. "Pero queremos enviar un mensaje".

Poco después de que se anunciaron los cuatro partidos, DeChambeau se dirigió al campo de prácticas y comenzó a lanzar drives para simular el hoyo de apertura de 389 yardas. Se trata de un recorrido ligeramente cuesta abajo que gira bruscamente a la derecha sobre los árboles, alcanzable por aquellos que pueden elevar su drive unas 365 yardas en el aire.

"Eso no es nada, ¿verdad?", dijo DeChambeau.

En su última Ryder en Whistling Straits en 2021, llegó al green en el primer hoyo y caminó 364 yardas hasta éste, llevando su putter.

El capitán europeo Luke Donald tiene a 11 jugadores que integraron su equipo ganador en Roma. Considera que éste es un nuevo equipo para un nuevo desafío: Europa no ha ganado fuera de casa en 12 años.

Así, mezcló algunas de sus parejas.

Rory McIlroy y Tommy Fleetwood están juntos de nuevo. Ganaron ambos partidos de foursomes en Roma. Pero el capitán separó a Viktor Hovland y Ludvig Aberg, ambos con nuevos compañeros.

Bradley dijo que tenía a DeChambeau y Thomas en mente desde hace un tiempo. DeChambeau no ha jugado foursomes en la Ryder Cup desde 2018: perdió partidos mientras estaba emparejado con Tiger Woods y Phil Mickelson en Francia, y el formato de tiro alterno requiere una medida de juego conservador para no regalar el hoyo.

DeChambeau no es de los que juegan a lo seguro. Es un animador y un golfista de élite, y Bradley espera que golpee con el driver desde el primer tee.

"Queremos que haga lo que hace, y hoy subió allí y golpeó uno justo frente al green", dijo Bradley. "Bryson prospera en este tipo de ambiente. Puedo verlo salir allí disfrutando del momento y disfrutando la oportunidad de subir allí y hacer ese tiro".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.