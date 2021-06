02-06-2021 Cultura.- ¿Habrá temporada 2 de Mare of Easttown en HBO?. El enorme éxito de crítica y público cosechado por Mare of Easttown han convertido a la serie policiaca protagonizada por Kate Winslet en uno de los fenómenos televisivos de lo que va de año. Y aunque fue concebida como una miniserie cerrada, no son pocos los fans que se preguntan por una posible segunda temporada, un nuevo caso que pueda hacer regresar a Mare y el resto de las gentes de Easttown. CULTURA HBO