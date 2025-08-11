Hacen un grafiti contra la guerra en Gaza en el Muro de los Lamentos de Jerusalén

Un grafiti condenando la ofensiva israelí contra el movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza fue descubierto la mañana del lunes en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, lugar sagrado del judaísmo.

"Hay un Holocausto en Gaza", rezaba la inscripción, escrita en hebreo con aerosol sobre la parte sur del muro, una zona más retirada donde los fieles judíos oran sin distinción de sexo, a diferencia de la parte principal.

El mismo mensaje se encontró a la mañana sobre una fachada de la Gran Sinagoga de Jerusalén, aunque con una línea añadida que decía "todo lo que se publica es mentira".

La policía anunció el lunes el arresto de un sospechoso de 27 años, residente en la ciudad, que "será presentado ante un tribunal durante el día (...) para solicitar la prolongación de su detención", sin brindar mayores detalles.

Situado en Jerusalén Este -sector ocupado y anexado por Israel-, el Muro de los Lamentos es el último vestigio del Segundo Templo de Jerusalén, destruido en el año 70 por los romanos, y el lugar más sagrado donde los judíos pueden rezar.

El rabino del Muro de los Lamentos, Shmuel Rabinovitch, denunció en un comunicado una "profanación", al subrayar que "un lugar sagrado no es un sitio para expresar protestas".

El grafiti fue borrado durante la mañana, según la oficina encargada de la gestión del monumento.