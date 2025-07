Hacienda cesa al subdirector general de Tributos Locales tras su imputación por el caso Montoro

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Hacienda ha comunicado este viernes al subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo Galán, el cese de su cargo tras ser imputado por el llamado 'caso Montoro', según han confirmado fuentes del Ministerio a Europa Press. Óscar del Amo Galán es uno de los ex altos cargos investigados en el 'caso Montoro', por el que se investiga al exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales y energéticas que eran clientes de un despacho de abogados --Equipo Económico (EE)-- que había fundado el ministro antes de entrar al Gobierno. Este viernes por la mañana, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había sido cuestionada por la permanencia en Hacienda de uno de los investigados en relación al 'caso Montoro', un jefe de tributos locales, y si se le haría dimitir. Durante un acto en Santander (Cantabria), Montero aclaró que esta persona "no es un alto cargo del Ministerio" y "no es un nombramiento hecho por el Consejo de Ministros" sino que ocupa "el escalafón de la escala funcionarial a la que puede optar". Asimismo, señaló que se estaban analizando "los pormenores que lo imputan" y se estaba en contacto con él "para tomar las decisiones correctas". También, a preguntas de la prensa, ha salido al paso de quienes señalan que el 'caso Montoro' ha salido a la luz para tapar los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE. Según ha dicho, la Justicia "desarrolla sus investigaciones al ritmo que estima conveniente" y publica sus resoluciones cuando también lo "entiende conveniente". "Estos no son autos del Partido Socialista. Son autos de la Justicia y, por tanto, las imputaciones las hacen los jueces en este país, que son los que aprecian que hay indicios suficientes para entender que se han producido hechos gravísimos que se relatan y, por tanto, imputación de delitos penales que son muy graves", ha zanjado. PEDÍA EL CESE DE DEL AMO Por su parte, Sumar había reclamado que Del Amo Galán debía ser cesado de inmediato, dado que el Gobierno no podía permitir que "restos" de la presunta corrupción ligados al exministro del PP siguieran "insertos" en la estructura del Ministerio de Hacienda. "Montoro es un chorizo que creó una estructura de corrupción dentro del Ministerio", ha proclamado la formación a través de un mensaje en la red social Bluesky.