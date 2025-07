Hacienda estudia cómo recuperar el dinero de las empresas favorecidas por Montoro, pero descarta medidas retroactivas

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - Vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este jueves que su departamento está buscando fórmulas para facilitar que vuelva al Estado el dinero que supuestamente dejó de percibir por los favores que el Gobierno de Mariano Rajoy, a instancias del entonces titular de Hacienda Cristóbal Montoro, habría hecho mediante la aprobación de leyes a determinados sectores empresariales como el gasista, las constructoras o los juegos de azar. Eso sí, ha admitido que lo que se está barajando son modificaciones legislativas de cara al futuro pues, "en materia de fiscalidad, no se puede tener un comportamiento que pueda ser gravoso para el contribuyente a nivel retroactivo". Así lo ha dicho en una entrevista a TVE, recogida por Europa Press, en la que ha detallado que lo que está haciendo su departamento es "revisar" todas aquellas normas que, según revela la investigación que lleva a cabo un juzgado de Tarragona, se habrían impulsado durante la etapa de Montoro para favorecer a "grandes empresas". A cambio, estas compañías habrían realizado pagos a Equipo Económico, el despacho fundado por el político 'popular' antes de forma parte del Gabinete de Mariano Rajoy. La idea, ha explicado Montero, es analizar si aquellos cambios normativos provocaron "un descalabro en los ingresos del Estado y ver cómo se pueden revertir". "La voluntad del Gobierno es que, por supuesto, todo aquello que haya sido puesto a disposición de un interés general se preserve, pero aquello que ha beneficiado a grandes empresas, efectivamente, se devuelva al Estado". PREMATURO HABLAR DE CIFRAS Preguntada sobre si la intención es recuperar los 2200 millones que estima la investigación judicial, la ministra ha señalado, en primer lugar, que es "prematuro para hablar de ninguna cifra" y después ha recordado que "no se puede tener un comportamiento que pueda ser gravoso para el contribuyente a nivel retroactivo", en este caso las empresas supuestamente beneficiadas por aquel Gobierno del PP. "La Unidad Central Operativa (UCO) y los juzgados tendrán sus propias estimaciones. Lo que tenemos que ver es, efectivamente, que podamos revertir esta situación para que no se siga produciendo", ha indicado, con la vista puesta en futuras medidas en ese sentido. "Estamos explorando todas las fórmulas para hacer posible ese cambio normativo y, por tanto, restablecer una normalidad que se alteró por un interés espurio y por unos pagos, en los que efectivamente se benefició, supuestamente, un equipo económico, ni más ni menos que del Ministerio de Hacienda", ha remarcado.