Hackers expusieron datos de miles de pilotos por brecha de seguridad en web de la FIA

El organismo rector de la Fórmula 1 confirmó el jueves que sufrió una brecha de ciberseguridad en la que datos personales de miles de pilotos, entre ellos el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, fueron expuestos por hackers.

En un comunicado emitido desde el Gran Premio de la Ciudad de México, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) informó que el incidente sucedió durante el verano boreal y que se tomaron medidas para proteger los datos.

La brecha se presentó en el sitio web de Categorización de Pilotos de la FIA, donde los ciberatacantes pudieron encontrar números de pasaporte y datos de contacto personales de casi 7000 pilotos.

"Se tomaron medidas inmediatas para proteger los datos de los pilotos y la FIA informó de este problema a las autoridades de protección de datos correspondientes, de conformidad con sus obligaciones", declaró en el comunicado.

El organismo dijo que "ninguna otra plataforma digital de la FIA se vio afectada por este incidente", y que "ha invertido considerablemente en ciberseguridad y medidas de resiliencia en todo su ecosistema digital".

El incidente se hizo público el miércoles por cuenta del investigador de seguridad Ian Carroll, quien accedió a información confidencial en junio.

"Detuvimos las pruebas luego de observar que era posible acceder al pasaporte, currículum vítae, licencia (...) de Max Verstappen", declaró Carroll, según Crash.net.

"No accedimos a ningún pasaporte ni información confidencial, y todos los datos han sido eliminados", añadió.

El incidente provocó la desactivación del sitio web de la FIA el 3 de junio.

Verstappen, quien participa en el Gran Premio de este fin de semana y aspira a su quinto título mundial, no ha hecho declaraciones públicas sobre la filtración de sus datos personales, pero se espera que hable con la prensa más tarde el jueves.

