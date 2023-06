Haddad Maia cierra la gran cosecha sudamericana del Roland Garros 2023

La brillante semifinal jugada por la brasileña Beatriz Haddad Maia puso fin este jueves a la excelente cosecha sudamericana en el Roland Garros 2023, con presencia también en la segunda semana de los argentinos Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo, el peruano Juan Pablo Varillas y el chileno Nicolás Jarry.

Iga Swiatek, la dominadora del circuito femenino, puso la barra demasiado alta para Haddad Maia (14ª), primera brasileña en llegar a las semifinales de un Grand Slam desde Maria Esther Bueno en el Abierto de Estados Unidos de 1968.

- 'La bestia' de las remontadas -

En el mejor momento de su carrera, Haddad Maia encadenó dos espectaculares remontadas en octavos y cuartos del torneo.

"Es una bestia, y le deseo realmente lo mejor. Tengo la impresión de que mi historia y la suya se parecen un poco, estoy muy feliz por ella y por Brasil", afirmó Ons Jabeur (7ª), apeada en cuartos por la tenista de 27 años tras haber ganado el primer parcial.

Una ronda antes levantó un set y medio en contra frente a la española Sara Sorribes (132ª) en el tercer partido femenino más largo en la historia de Roland Garros (3 horas y 51 minutos).

En categoría masculina, Brasil también dio que hablar con el triunfo de Thiago Seyboth Wild (172º) ante el segundo jugador mundial Daniil Medvedev en la primera ronda. Procedente de la clasificación, se desinfló en la tercera ante Yoshihito Nishioka (33º).

- La nueva legión argentina -

Con el 'Peque' Diego Schwartzman en caída libre en el ranking a pesar de que superó dos rondas en Roland Garros, los nombres propios de la amplia representación argentina en la presente edición -diez jugadores en el cuadro masculino- fueron Etcheverry (46º) y Cerúndolo (23º). El primero jugó los cuartos y el segundo los rozó.

'Tomy' Etcheverry cayó por todo lo alto, en la Philippe Chatrier y ante el que fuera número dos mundial, Alexander Zverev, descendido al puesto 27º por la grave lesión que sufrió en la pasada edición de Roland Garros.

"Esto me cambia la vida, me cambia también la confianza. Me voy con la cabeza en alto. Siento que jugué a un nivel muy, muy alto, un 'torneazo'", dijo el jugador de 24 años y 1,96 m. Por el camino apeó a jugadores del prestigio de Alex de Miñaur (19º) y Borna Coric (16º).

Cerúndolo rozó el 'Top-8' en una batalla épica ante Holger Rune (6º), que lo derrotó en el 'super tie-break' tras cuatro horas.

"Siento tristeza, dolor de haberlo dado todo y estar tan cerca. Se decidió en detalles", señaló el jugador de 24 años.

- Varillas, en cinco sets -

En la Philippe Chatrier ante la leyenda Novak Djokovic en octavos. Así cerró su participación en Roland Garros el peruano Juan Pablo Varillas (94º), que estrenó su casilla de victorias en un Grand Slam con tres en cinco sets, en duelos que siempre comenzó perdiendo.

Varillas se marcha de París tras recoger el testigo de Jaime Yzaga, último peruano que había jugado los octavos de un Grand Slam, en el US Open de 1994.

"Estar en una cancha así, con quizás el mejor de la historia, en una cuarta ronda de este Grand Slam, es muy motivador para lo que viene", señaló el tenista de 27 años.

- Jarry, un paso adelante -

Segundo sudamericano con mejor ranking antes del torneo, el chileno Nicolás Jarry (35º) dio el paso adelante que venía buscando en los Grand Slams.

Perdió en octavos ante Casper Ruud (4º), finalista saliente, al que precisamente había ganado hace unas semanas en cuartos del Torneo de Ginebra, título que conquistó antes de Roland Garros.

A sus 27 años, Jarry no había ganado un partido en sus tres participaciones precedentes en Roland Garros. Regresa con tres triunfos y un nuevo impulso a su carrera, relanzada definitivamente en este 2023.

