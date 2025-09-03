Haddad, preocupado por proyecto de ley que permitiría despedir a directores de Banco Central en Brasil

BRASILIA, 3 sep (Reuters) - El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, dijo el miércoles que está preocupado por un proyecto de ley en el Congreso que permitiría a legisladores destituir a los directores del Banco Central, mientras el banco revisa la adquisición del mediano prestamista Master por su par BRB.

El proyecto de ley, presentado en 2021 y archivado desde entonces, se convirtió el martes en el blanco de una solicitud de los legisladores para un proceso legislativo acelerado, aún pendiente de votación, que impulsaría su progreso en el Congreso.

"Lo veo con preocupación", dijo Haddad a periodistas, subrayando que la propuesta no fue discutida con el Gobierno y que no hay razón para que avance en el Congreso.

"¿Qué intención hay detrás de esto? Es un poco preocupante", añadió.

Haddad dijo que había intercambiado mensajes con el jefe del Banco Central, Gabriel Galipolo, sobre la "inconveniencia del asunto", que "no agrega nada". (Reporte de Victor Borges y Marcela Ayres; Edición de Leslie Adler)