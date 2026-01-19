Haddad propone ampliar la supervisión del Banco Central de Brasil a los fondos de inversión

Por Marcela Ayres

BRASILIA, 19 ene (Reuters) - El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, propuso ampliar el mandato regulador del Banco Central para permitirle supervisar los fondos de inversión, una función que actualmente se asigna al regulador de valores CVM.

En una entrevista concedida el lunes al medio de comunicación local UOL, Haddad dijo que la propuesta se está debatiendo en el seno del Gobierno, con la participación del Banco Central, el Ministerio de Gestión y la Procuraduría General de la Unión (AGU).

La policía federal brasileña ha señalado el uso de fondos de inversión con estructuras en cascada en su investigación sobre supuestas irregularidades en el Banco Master, que fue liquidado por el banco central en noviembre.

Haddad dijo que los problemas que rodean al Banco Master son significativos, pero subrayó que el caso no supone un riesgo sistémico para el sistema financiero del país.

La CVM, la AGU, el Banco Central y el Ministerio de Gestión no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Haddad dijo que el gobernador del banco central, Gabriel Galipolo, heredó una serie de problemas de su predecesor, Roberto Campos Neto, incluyendo cuestiones relacionadas con el Banco Master, y el desanclaje de las expectativas de inflación, que según él fue alimentado en gran medida por las declaraciones hechas por la anterior dirección de la entidad.

Campos Neto fue nombrado por el expresidente derechista Jair Bolsonaro, pero sirvió durante los dos primeros años de gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Galipolo, nominado por Lula, asumió el cargo en enero de 2025.

Campos Neto, actualmente vicepresidente del prestamista digital Nubank, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Haddad cree que el Banco Central tiene margen para recortar las tasas de interés, que se sitúan en el 15%, el nivel más alto en casi 20 años, sin cambios desde julio, en un intento por controlar la inflación.

El ministro también afirmó que el Banco Central está reconstituyendo sus reservas de divisas, que, según señaló, están cada vez más diversificadas. (Reporte de Marcela Ayres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)